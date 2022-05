Sportabzeichen für 118 Personen

Beim TSV Bad Saulgau haben im vergangenen Kalenderjahr 51 Jugendliche und 67 Erwachsene die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Jetzt erhielten sie diese Ehrenzeichen auf der Tribüne des Oberschwaben-Stadions überreicht. Wie das Sportabzeichen-Team berichtet, durften sie ihre Urkunden und die Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze aus den Händen der drei Ehrengäste in Empfang nehmen. Diese waren Bürgermeisterin Doris Schröter, die Referentin des Sportkreises Sigmaringen Christine Bühler und Martin Blaser, 1. Vorsitzender des TSV Bad Saulgau.

Sie gratulierten laut Meldung nicht nur den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern zu ihren erzielten Leistungen. Auch dem Sportabzeichen-Team sprachen sie für die geleistete Arbeit große Anerkennung aus. So habe Abnahme in Coronazeiten besondere Herausforderungen an das gesamte Abnehmerteam gestellt. Diesem gehörten Sybille Beutter, Steffi Weishaupt, Brigitte Netzer, Edwin Brillisauer, Moritz Heinen, Jens Hötzsch, Sigmund Homolya sowie die neue Teamleitung Roswitha und Werner Beller an.

Zusätzlich ausgezeichnet wurden zwölf Familien, die mit mindestens drei Personen aus zwei Generationen das Sportabzeichen erworben haben. Spitzenreiter in der Mannschaftswertung ist mit 23 erfolgreichen Teilnehmern zum zweiten Mal in Folge der Schützenverein Wolfartsweiler, gefolgt von den Stadtwerken Bad Saulgau mit neun Personen.

Nach langjähriger Prüfertätigkeit wurden zwei Mitglieder des Sportabzeichen-Teams verabschiedet: Brigitte Netzer, die außerdem 14 Jahre lang das Team geleitet hatte und Moritz Heinen, der dazu Ansprechpartner für das Behinderten-Sportabzeichen war. TSV-Vorstand Martin Blaser und die neuen Teamleiter Beller/Beller überreichten ihnen dafür eine Dankurkunde und ein Präsent. Für sie sind Jens Hötzsch und Sigmund Homolya ins Team nachgerückt.