Sport und Spaß an der Grundschule Renhardsweiler

Ohne Schulranzen, dafür mit Sportkleidung starteten die Bundesjugendspiele an der Grundschule Renhardsweiler. Bereits bevor der erste Schulbus am Schulhof ankam, bereiteten die Eltern und Lehrer die einzelnen Stationen und die Verpflegung mit Getränken, Butterbrezeln und Äpfeln vor. Die Kinder durften ihre sportlichen Geschicke in den Disziplinen 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Ballweitwurf sowie Geschicklichkeitslauf und Ringlauf unter Beweis stellen. Zum Finale gab es einen klassenübergreifenden Staffellauf. Strahlende Gesichter dann, als ein Eiswagen auf dem Schulhof Station machte und alle mit leckerem Eis versorgte. Jedes Kind bekam zu seiner Urkunde noch eine Trinkflasche mit dem Schullogo der Grundschule Renhardsweiler, welche der Elternbeirat organisiert hatte. Foto: Janine Zwick-Morgün