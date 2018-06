Spitzenteams im Gleichschritt

Der vorletzte Spieltag steht in der Kreisliga A 2 an. An der Tabellenspitze hat sich nichts getan. Beide Titelanwärter haben ihre Aufgaben zuletzt mit drei Punkten bewältigt. Am Tabellenende hat der FC Krauchenwies II/SV Hausen noch eine kleine Hoffnung, aber das schwerere Restprogamm im Vergleich mit dem SV Bronnen lässt diese schwinden. Der FCK/H II muss am Sonntag zum KFH und am letzten Spieltag nach Ebersbach. Bronnen fährt dann nach Gammertingen und hat zuvor zu Hause den SV Braunenweiler. Voraussetzung dass der FCK aber noch eine Chance hat, ist dass er die drei Punkte am grünen Tisch für das Gammertingen-Spiel erhält. Das ursprünglich für vergangenen Mittwoch vorgesehene Nachholspiel zwischen Scheer und Bolstern wurde auf den 5. Juni, 19 Uhr verlegt.

SV Bolstern – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 16.30 Uhr; Vorrunde: 2:0). - Bereits am Samstagabend verabschiedet sich Bolstern von seinem Heimpublikum. Verabschiedet wird auch Trainer Reisser, der eine Pause einlegt. Vielleicht ja mit einem Sieg. Ähnliches gibt es auch nächste Woche auch in Engelswies, wenn Christian Söllner eine gut funktionierende Truppe übergibt. In Bolstern kommt es zum Antrittsbesuch des neuen Vorstandsteams.

SG KFH Kettenacker – FC Krauchenwies/Hausen II (So., 15 Uhr; 4:2). - Mit zwei Heimspielen beendet der KFH die Saison und die Ära seier fußballerischen Eigenständigkeit. Gegen den FC Krauchenwies/Hausen müssen Sauter und Co noch mal hin stehen. Es geht noch um was. Die Gäste müssen auf Sieg spielen, um noch eine theoretische Chance zu haben, Bronnen zu überholen. Die Youngster sollen es richten.

FV Fulgenstadt – TSV Scheer (So., 15 Uhr; 0:1). - Zwei, die in dieser Saison zeitweilig auch das Abstiegsgespenst zu Gesicht bekamen, stehen sich in Fulgenstadt gegenüber. Der Aufsteiger mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Moral das Schlimmste verhindert. Das ist auch in der nächsten Saison gefragt. Scheer saniert das Donaustadion. Aus diesem Grund finden die nächsten Heim-Begegnungen in Heudorf statt. Doch nun gilt es erst mal in Fulgenstadt zu bestehen.

SV Renhardsweiler – SV Langenenslingen (So., 15 Uhr; 0:1). - Mit minimalem Einsatz größtmögliche Ernte einzufahren, das ist auf den ersten Blick die Marschroute des Gastgebers. Immer wieder schafft es der Verein, fast auf Knopfdruck, über sich hinaus zuwachsen. Noch besser lief es, könnte die Elf Elfmeter nutzen. Beim Gast tut sich einiges: Trainer Bednarek gibt jedem die Möglichkeit, sich zu präsentieren.

SG Hettingen/Inn. - TSV Gammertingen (So., 15 Uhr; 3:3). - Zwei Stolpersteine warten auf die Theuer-Truppe auf dem Weg in die Bezirksliga. Am Sonntag Gammertingen und am kommenden Samstag Langenenslingen. Derbys gegen die SG waren immer sehenswert. Und dann gab es dieses Hinspiel mit den Festlichkeiten für die Gäste. Die kommen in Bestbesetzung und werden dem Gastgeber alles abverlangen.

SV Bronnen – SV Braunenweiler (So., 15 Uhr; 1:1). - Wie schafft man es mit 60 erzielten Toren, einem sehr guten Keeper Delic und einem überragenden Innenverteidiger Karakurt nur gegen den Abstieg zu spielen? In den letzten zwei Spielen benötigt der Aufsteiger noch einen Punkt, um sich den FC Krauchenwies/Hausen vom Leib zu halten. Beim Mitaufsteiger geht es um nichts mehr. Aber die Punkte kommen nicht auf dem Silbertablett.

SC Türkiyemspor Saulgau – SGM SC Blönried/SV Ebersbach (So., 15 Uhr; 0:5). - Der SC verabschiedet sich für diese Saison von seinen Zuschauern und geht bereits jetzt in die Sommerpause, denn am letzten Spieltag ist Türkiyemspor spielfrei. Für die nächste Runde gibt es wahrscheinlich eine weitere Runderneuerung, offen ist auch noch die Trainerfrage. Für Blönried geht das Fernduell mit der SG Hettingen/Inn. weiter. Ein Ohr wird auf der Alb sein. Zunächst gilt es aber, den Gastgeber in Schach zu halten.

Spielfrei: SV Ennetach (mk)