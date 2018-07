Spitzenspieler kommt aus Fürstenfeldbruck

Ab sofort spielen insgesamt drei neue Spieler für den 1. PBC Bad Saulgau. Aus Fürstenfeldbruck kam Roman Hybler, der in Kißlegg wohnt. Der 40 Jahre alte Rechtshänder wird ebenfalls bei den Europameisterschaften in den Niederlanden an den Start gehen, allerdings in der Klasse der Männer und für Tschechien. Der selbstständige Projektleiter ist seit 17 Jahren Nationalspieler seines Landes und spielte lange Jahre für Fürstenfeldbruck. „Roman wollte immer nur für Fürstenfeldbruck spielen. Als er allerdings einmal hier war und sich die Akademie angeschaut hat, hat er gesagt: Entweder für Fürstenfeldbruck oder hier“, erinnert sich Franz Frauenhoffer an die Begegnung. Als Fürstenfeldbruck dann seine Mannschaft aus der 1. Bundesliga zu dieser Saison abmeldete, sah Frauenhoffer die Gelegenheit und fragte bei Hybler an. Hybler wird in der kommenden Saison für die erste Mannschaft des 1. PBC Bad Saulgau spielen. „Die Mannschaft bleibt aber beisammen, alle vier anderen Spieler bleiben, Karoly Kis, Thomas Doussos, Martin Schwab und natürlich Steffen Gross. Diese fünf werden die Spiele unter sich aufteilen“, sagen Frauenhoffer und Gross. Nächstes Ziel für Hybler ist aber die EM in den Niederlanden. Dort hat sich der Medaillengewinner bei internationalen Meisterschaften den EM-Titel zum Ziel gesetzt und die Qualifikation für den Mosconi-Cup, den Vergleich der besten Spieler aus den USA und Europas, ähnlich dem Ryder-Cup im Golf.

Mit Roman Hybler wechselt auch seine Frau Yvonne Ullmann-Hybler zum 1. PBC Bad Saulgau. Sie soll in der kommenden Saison in der Verbandsligamannschaft zum Einsatz kommen. Die mehrfache bayerische Meisterin und Medaillengewinnerin bei deutschen Meisterschaften hat sich zum Ziel den DM-Titel und die Teilnahme an der WM gesetzt.

Ebenfalls zum 1. PBC Bad Saulgau kommt Patrick Meyn. Der 46-Jährige lebt in Berg bei Ravensburg und spielte bislang für den BSC Ingolstadt in der Landesliga. „Unser Ziel ist es, langfristig in allen Ligen mit einer Mannschaft zu spielen, in der wir spielen dürfen“, sagt Franz Frauenhoffer. „Zunächst werden wir in der nächsten Saison sechs bis acht Mannschaften melden. Darüber werden wir in den kommenden Tagen entscheiden.“ Man wolle zwischen n Mannschaften, die leistungsorieniert spielen und Mannschaften, die spielen, weil sie einfach spielen wollen, unterscheiden.