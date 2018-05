Spitzenspiel in Hettingen.

Ganz im Zeichen des Spitzenspiels SG Hettingen/Inn. gegen die SG Blönried/Ebersbach steht der 26. Spieltag. Zwei Punkte trennen die beiden. Kein anderes Team kann mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen. Eine weitere spannende Begegnung steigt in Hausen steigen

SG Hettingen/Inn. - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (So., 15 Uhr; 2:1). - Selten haben zwei Mannschaften die A2 so behrrscht wie diese beiden. 21 bzw. 23 Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten zeugen von einer Überlegenheit, die Appetit auf ein tolles Spiel am Sonntagnachmittag macht. Am Montagmorgen musste Hettingens Coach Uli Theuer die Diagnose von der Verletzung Florian Flöß’ verdauen, der in dieser Runde nicht mehr spielen kann. Der Kader gibt es aber her, dass Theuer den Ausfall auffangen kann. Die Gäste stellen eine Truppe, die 90 Minuten Tempo gehen kann und wird. Verteilt auf mehreren Schultern, ist der Kader für jedes Ergebnis zu haben. Trotzdem wird die Tagesform über den Ausgang der Partie entscheiden.

TSV Scheer – SG KFH Kettenacker (So., 15 Uhr; Vorrunde: 4:1). - Trotz Führung musste der KFH im Hinspiel noch vier Tore in der zweiten Halbzeit schlucken. Hoffnung macht der Failer-Truppe die Tatsache, dass das jüngste Auswärtsspiel mit einer positiven Überraschung endete. Scheer macht zur Zeit Nägel mit Köpfen, die Trainerfrage für die kommende Saison ist ohnehin gelöst. Jetzt geht es in die Details.

SV Langenenslingen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 15 Uhr; 0:3). - Neun Niederlagen für ein Spitzenteam? Trainer Bednarek weiß, wo er in der nächste Runde ansetzen muss. Auch der Kader wird stärker, drei Spieler sollen vom FV Altheim zurückkommen, darunter Jonathan Guth, der seinen Wechsel schon bestätigte. Der Gast muss erst mal einen neuen Trainer finden.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Ennetach (So., 15 Uhr; 0:1). - SCT-Trainer Öner Topal, der gerade in Gesprächen ist, wie und ob es mit ihm in der nächsten Runde weitergeht, hofft auf Rückkehrer. Gegen Ennetach will man auf jeden Fall die Hinrundenniederlage wettmachen. Nach Ennetachs Überraschungscoup folgte eine lange Durststrecke. Doch zuletzt zeigt sich die Mannschaft verbessert.

SGM FC Krauchenwies II/SV Hausen – SV Bronnen (So., 15 Uhr; 1:1). - Der Köhler-Truppe droht die Relegation. Siegt der FCK reißt er Bronnen wieder nach unten. Doch Bronnen ist ein verschworener Haufen, der auch mal einen Stammspieler eins zu eins ersetzen kann.

SV Braunenweiler – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr; 2:2). - Mit Fulgenstadt wartet der nächste technisch starke Gegner auf die Ramic-Elf, die für ein weiteres Jahr in der Liga planen kann. Ähnlich sind die Vorzeichen in Fulgenstadt, trotz des verkorksten Beginns.

TSV Gammertingen – SV Bolstern (So., 15 Uhr; 1:2). - Die Saison hat Gammertingen abgehakt. Es geht für Abteilungsleiter Christian Bruder und seinen KFH-Kollegen Franz Schmid um die Planung für18/19. Auf dem Sportplatz werden die ersten Weichen für die neue Saison gestellt. Ähnliches auch in Bolstern, wo es mit Christoph Heitele ab Juli einen neuen Trainer gibt. Auf der Alb ist ein Punkt das Ziel.

Spielfrei: SV Renhardsweiler