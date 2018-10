Spitzenspiel in Bad Saulgau

So langsam geht es in Richtung Winter. Plätze, die schwer zu bespielen sind, erwarten die Mannschaften. In Hoßkirch war das bereits Thema. In Bad Saulgau treffen der Gastgeber und Langenenslingen auf einen Untergrund aufeinander, der problemlos zu bespielen sein wird. Renhardsweiler will die klare Niederlage aus Gammertingen aus den Ärmeln schütteln.

SV Bronnen – SV Braunenweiler (So., 15 Uhr). - An Braunenweiler hat die Mak-Elf gute Erinnerungen aus der vergangenen Saison. Ein 3:1-Sieg sprang heraus. Am vergangenen Sonntag war die Reise nach Engelswies nichts wert. Eine Rote Karte nach zehn Minuten warf alles über Bord. Braunenweiler war am vergangenen Sonntag nicht wirklich gefordert. Das dürfte dieses Mal anders sein. Geduld ist gefragt.

SV Renhardsweiler – SV Bolstern (So., 15 Uhr). - Gammertingen war am vergangenen Sonntag keine Reise wert für Renhardsweiler. Das gilt es abzuhaken. Helfen könnte das Heimspiel gegen einen Gegner, für den es noch nicht läuft. Im Heimspiel muss sich Renhardsweiler auf seine Tugenden besinnen und lebhafter auf dem Feld sein als in der Kabine. Da Bolstern aber noch keine Ansprüche in dieser Runde anmelden kann, hofft die Heitele-Mannschaft, dass Renhardsweiler noch am 0:6-Auftritt auf der Alb zu knabbern hat.

FV Bad Saulgau – SV Langenenslingen (So., 15 Uhr). - Unter der Leitung eines erfahrenen Unparteiischen findet dieses Schlagerspiel statt. Die Karaosman-Elf war in Hoßkirch nicht gefordert und nahm drei Punkte mit. Langenenslingen war spielfrei und dürfte sich die Partie in Hoßkirch angeschaut haben. Beide standen sich in einem Punktspiel noch nie gegenüber: Beide sind spielstark. Ein Wiedersehen mit dem FV Bad Saulgau gibt es für Mario Miller.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SV Hoßkirch (So., 15 Uhr). - Vor zwölf Jahren gab es zwischen diesen beiden Mannschaften ein 8:4-Schützenfest - allerdings in der Reserve. Ansonsten setzte sich meistens der TSV Scheer durch. Am vergangenen Sonntag gab es Niederlagen für beide. Die Hausherren verloren in Bad Saulgau während Hoßkirch dem FVS den Vortritt lassen musste. Hoßkirch tut sich weiter schwer. Chancen spielt sich die Mannschaft, nur sie verwertet sie nicht.

FV Fulgenstadt – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr). - Fulgenstadts Auftritt in Sigmaringen war nicht schlecht und hätte einen Punkt verdient gehabt. Nur das Durchsetzungsvermögen ließ zu wünschen übrig. So gilt nun die Aufmerksamkeit der nächsten türkischen Mannschaft, die ebenfalls über große individuelle Klasse verfügt. Kann Fulgenstadt diese in Schach halten? Türkiyemspor tat sich zu Hause unnötig schwer gegen Scheer/Ennetach. Trotz vieler Chancen sprang nur ein Treffer heraus.

FC Krauchenwies II/Hausen – SPV Türk G. Sigmaringen (So., 15 Uhr). - Ein sehr junger Unparteiischer leitet diese Begegnung in Hausen. Der Gastgeber empfängt den Tabellenführer mit Respekt aber ohne Angst. Schließlich hat der FCK/H II nichts zu verlieren. Vor zwei Wochen musste dies der FC Inzigkofen/Vil./Eng. leidvoll erfahren. Die Gäste spielen in der Spitze mit und sind daher Favoriten auf die drei Punkte.

Spielfrei: SG Alb-Lauchert, FC Inzigkofen/Vil./Eng.