Spitzenspiel in Altshausen

Tischtennis auf hohem Niveau ist an diesem Samstag in der Großen Sporthalle in Altshausen zu sehen. Es treffen die beiden ungeschlagenen Mannschaften der Verbandsliga aufeinander. Ab 14.30 Uhr kreuzen die Tischtennisfreunde Altshausen und die TG Donzdorf die Schläger. Der Spitzenreiter TG Donzdorf (10:0 Punkte) geht als leichter Favorit in den Kampf mit den TTF Altshausen. Sicher ist, dass eines oder gar beide Teams Punkte lassen müssen. Donzdorf verfügt über drei Spieler, die in dieser Saison sämtliche Einzel gewonnen haben (Spitzenspieler Sitak 8:0, die Nummern Fünf und Sechs Schrag und Theiß je 5:0). Bei Altshausen weisen Frantisek Blanar (6:0), Gabor Toth (5:1) und Christian Narr (4:2) die besten Bilanzen auf. Die Tischtennisfreunde Altshausen haben in dieser Saison überraschend erfolgreich gespielt und werden sich nach Kräften gegen den Oberligaaspiranten Donzdorf wehren.

Die TTF Altshausen sind als einzige Tischtennis-Mannschaft der Region in der Verbandsliga vertreten. Nach drei absolvierten Spielen ist die Mannschaft um Petr Ocko noch ungeschlagen und belegt mit 6:0 Punkten Platz zwei. Eine Klasse darunter, in der Verbandsklasse, spielen zwei Mannschaften aus der Umgebung: Deuchelried und Altshausen II. Eine weitere Klasse darunter, in der Landesliga, treten Wangen (Platz vier), Ailingen (fünf) und Aulendorf (sieben) an. Höher als die aufgezählten sechs Teams spielt im weiten Umkreis nur Bundesligist TTF Ochsenhausen.