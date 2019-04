Die letzten Punktverluste haben das Rennen um den Meistertitel noch einmal spannend gemacht. Ehingen und Schussenried sind nun in der Pflicht. Die TSG hat es selbst in der Hand, einen Verfolger abzuschütteln. Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvorletzten und hat scheinbar die einfachere Aufgabe zu erfüllen.

TSG Ehingen - SV Uttenweiler (Sa., 16 Uhr; Vorrunde: 1:1). - Das beste Rückrundenteam empfängt die beste Abwehr der Liga. Zuletzt gab es für beide Mannschaften kleine Rückschläge. Die Partie am Samstag ist aber richtungsweisend. Gelingt den Platzherren der 16. Saisonsieg, hält die TSG alle Trümpfe in der Hand, um direkt in die Landesliga zurückzukehren. Einziger verbleibender Gegner wäre der FV Bad Schussenried. Holt der SVU einen Dreier, hat der Tabellendritte den Anschluss ans Führungsduo hergestellt.

TSV Riedlingen - FV Neufra (Sa., 19 Uhr; 0:3). - Beide Mannschaften sind seit vier Spieltagen unbesiegt. Riedlingen gewann zuletzt dreimal in Folge. Im Hinspiel siegte Neufra klar mit 3:0. Riedlingen kann sich am Samstag also für diese Pleite revanchieren. Will der Gast die Chance auf Platz zwei wahren, ist ein Dreier Pflicht. Es ist somit Spannung pur in Riedlingen angesagt.

FV Altshausen - TSG Rottenacker (So., 15 Uhr). - Nach vier Niederlagen in Folge siegte der FV Altshausen am Mittwoch zu Hause, bei der Premiere von Harry Lutz - gegen Hundersingen mit 2:1. Ein wichtiger Sieg für die Schwarz-Gelben. Der Gast reitet aktuell eine Erfolgswelle. 15 Punkte aus den Rückrundenspielen holte die TSG und liegt damit auf Rang vier in der Rückrundenwertung. Rottenacker ist somit klarer Favorit. Der FVA hofft auf einen weiteren Heimsieg. Das Spiel wird in Ebenweiler ausgetragen.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – FC Krauchenwies/Hausen a.A. (So., 15 Uhr; 2:0). - Der 3:0-Sieg im Nachholspiel gegen Altheim hat Blönried/Ebersbach gut getan. Fünf Punkte Abstand sind es nun zum Relegationsplatz. Gegen den Tabellennachbarn wäre ein weiterer Erfolg Gold wert. Der FCK hat einen Punkt mehr. Die Leistungen in der Rückrunde sprechen für den FCK. Elf Punkte holten die Gäste aus acht Spielen. In der Hinrunde setzte sich allerdings die SGM durch.

SG Altheim - Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; 0:7). - Die SG Altheim steht mit dem Rücken zur Wand. Gegen den Tabellensechsten musss eine Leistungssteigerung her, soll es zum sechsten Saisonsieg reichen. Die 0:7-Schlappe aus dem Hinspiel sollte nicht mehr in den Köpfen der SG-Spieler sein. Nach dem Sieg des FV Altshausen im Nachholspiel am Mittwoch ist die SG Altheim auf den Relegationsplatz abgerutscht.

FC Laiz - SG Hettingen/Inneringen (So., 15 Uhr). - Der FC Laiz sendete im Nachholspiel gegen Uttenweiler ein Lebenszeichen. Nach dem Punktgewinn gegen den hohen Favoriten im Rücken soll nun gegen die SGH/I der dritte Saisonsieg folgen. Ein Ergebnis wie im Juni 2017 (6:0) wird aber nicht erwartet. Die Gäste können ohne Druck in die Partie gehen. Mit 30 Punkten steht der Aufsteiger gesichert auf einem einstelligen Tabellenplatz.

FV Bad Schussenried - SV Sigmaringen (So., 15 Uhr). - Der Tabellenführer empfängt den Vorletzten. Alles andere als ein klarer Sieg der Violetten wäre eine Überraschung. Bad Schussenried könnte mit einem Erfolg die Spitzenposition ausbauen, da die unmittelbaren Konkurrenten gegeneinander spielen oder schwere Aufgaben vor der Brust haben. Die Gäste haben bei den Violetten immer gut ausgesehen. Die Ergebnisse waren immer knapp. Feiert Sigmaringen den vierten Saisonsieg, ist sogar der Relegationsplatz wieder in Reichweite für die Mannschaft von Helmut Ulmer.

SV Hohentengen - SV Bad Buchau (So., 15 Uhr). - Beide Mannschaften stehen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und können befreit aufspielen. Die letzten beiden Pflichtheimspiele konnte der SV Hohentengen jeweils gewinnen. Die Gäste haben auswärts Probleme. Bisher reichte es nur zu neun Punkten aus zehn Spielen. Interessant wird der Vergleich der Torjäger. Hohentengens Kai Remensperger erzielte bislang elf Tore, Viktor Hasenkampf zwölf.