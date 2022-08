Spirituelle Pilgerwanderung am Hochfest Mariä Himmelfahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Gehen – Beten – zu sich und zu Gott finden“, diese Intention des Oberschwäbischen Pilgerweges machten sich am Hochfest Mariä Himmelfahrt über 140 Pilger zu eigen, die sich auf den spirituellen Pilgerweg von Scheer nach Friedberg machten. Wer pilgert, muss früh aus den Federn, so auch Teilnehmer, die schon am frühen Morgen nach Friedberg kamen, um dann gemeinsam mit den Bussen zum Startort Scheer zu fahren.

Nach dem Geistlichen Impuls und Pilgersegen in der Pfarr- und Schlosskirche in Scheer ging es bei bestem Sommerwetter auf den Weg, angeführt vom Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg Egon Oehler. Auch mit 85 Jahren ließ es sich Irmgard König aus Bad Schussenried nicht nehmen, wie in den Jahren zuvor mit dem Pilgerkreuz auf der ersten Wegstrecke voranzugehen. Eine weitere Konstante ist der langjährige Betreuer Wolfgang Huchler, der die Tour mit dem Begleitfahrzeug begleitete. Singend und betend ging es durch die Flur. Erste Station war die Liebfrauenkirche in Mengen, wo das Angelusgebet bei der Ölbergmutter gebetet wurde.

Nach einem schmackhaften Mittagsimbiss im Bürgerhaus Ennetach ging es frisch gestärkt auf den Mengener Missionsberg, wo nicht nur der herrliche Blick über die Fuhrmannsstadt genossen wurde, sondern beim dortigen Wegkreuz in einem Impuls von Rita Oehler Werte wie Frieden, Gemeinschaft und gegenseitige Achtung thematisiert wurden. Über den Höhenrücken mit einem Blick auf den heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen, ging es in die Göge, wo im Kleinod der Göge, der über 500 Jahre alten Marienkapelle an der Steige, Maria als Königin des Friedens verehrt und um ihren Schutz und Segen gebetet wurde. Mit Kaffee und Weißbrot im Katholischen Gemeindehaus verwöhnt, ging es gestärkt auf die letzte Etappe, mit einem Innehalten am Feldkreuz im Gewann Kreuzäcker. „Wir brauchen in dieser schwierigen Zeit wieder eine Kultur der Achtsamkeit im Zusammenleben und der Freude. Meister der Freude müssen wir sein und nicht Meister der Freudlosigkeit.“, war die Botschaft der Predigt von Dekan Peter Müller bei der abschließenden Festmesse in der Pfarr- und Wallfahrtskirche „Mariä Himmelfahrt“ in Friedberg. Wie es sich für eine Wallfahrt gehört, kam abschließend im Dorfgemeinschaftshaus dank dem Service des DGH-Teams auch das wohlverdiente leibliche Wohl auf seine Kosten.