Spielgemeinschaft verteidigt den Titel

Wie bereits in der Ausgabe vom Freitag in der Bildunterschrift vermeldet, hat Frauenmannschaft der SGM FV Bad Saulgau/SV Renhardsweiler den Fußball-Bezirkspokal gewonnen. Im Finale besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Luib den SV Uttenweiler II mit 4:2 (2:1). Das Finale war in der 75. Minute für 44 Minuten wegen eines Gewitters unterbrochen worden.

SGM FV Bad Saulgau/SV Renhardsweiler - SV Uttenweiler 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 Vanessa Birkler (4.), 1:1 Aline Vogel (23.), 2:1 Eleonora Soltaev (40.), 3:1 Vanessa Birkler (58.), 3:2 Romy Schneider (64./FE), 4:2 Annika Schütter (66.). - „Alles in allem bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagte SGM-Trainer Christian Luib in der Rückschau am Freitag. „Wir haben aber gegen einen starken Gegner gespielt, der defensiv sehr gut gestanden ist und gut dagegengehalten hat.“ Zu Beginn sah es so aus, als sollte alles seinen gewohnten Gang gehen. Vanessa Birkler traf mit einem Freistoß aus spitzem Winkel von links über Mauer und gegnerische Torfrau hinweg (4.). „Beim Ausgleich standen wir dann bei einem langen Ball viel zu hoch. Ich denke, wir hatten insgesamt ein bisschen Probleme mit dem großen Feld“, kommentierte Luib den Ausgleich des klassenniedrigeren SVU II. Nach einem schnellen Pass in die Tiefe glich Aline Vogel aus (23.). Die SGM, die in der Regionenliga am Sonntag im vorentscheidenden Spiel bei der SG Altheim antritt, traf kurz vor der Pause durch Eleonora Soltaev zum 2:1 (40.), nach einer schönen Kombination erhöhte Vanessa Birkler nach der Pause auf 3:1 (58.), ehe sich der Favorit wieder selbst in Bedrängnis brachte und einen Elfmeter verursachte, den Romy Schneider zum Anschluss nutzte (64.). Nach einer Einzelleistung machte Annika Schütter das 4:2 (66.), ehe Blitz und Donner kamen und Schiedsrichterin Melanie Scheb in Absprache mit Schiedsrichterbezirksobmann Anton Guth das Spiel unterbrach (75.). „Wir hatten Glück, dass die Unterbrechung nur 44 Minuten dauerte, denn nach 45 Minuten hätte man das Spiel abbrechen und neu ansetzen müssen. Aber sowohl der SV Uttenweiler wie auch wir wollten das Spiel fertig spielen, auch weil wir ansonsten Terminprobleme bekommen hätten“, sagte Chris Luib dessen Mannschaft damit den Vorjahrestriumph (damals gegen die erste Mannschaft des SV Uttenweiler) wiederholte. „Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Die Mädchen konnten natürlich ein bisschen feiern. Aber ich glaube, dass beide Seiten mit ihren Leistungen zufrieden sein können. Jetzt können wir in den Saisonendspurt mit den beiden letzten Spielen gehen.“