Spielgemeinschaft feiert den Aufstieg

Die Frauenfußballerinnen der SGM FV Bad Saulgau/SV Renhardsweiler haben den Aufstieg in die Fußball-Landesliga geschafft. Am Sonntag besiegte die Mannschaft in Schramberg den SV Sulgen mit 2:1 (2:1).

SV Sulgen - SGM FV Bad Saulgau/SV Renhardsweiler 1:2 (1:2). - SGM: Esüntimur - S. Löw, Tunc, Schütter, König (90. +2 M. Hugger), Rapp, S. Hugger, Soltaev (67. Widmann), Birkle (83. Stöckler), Bücheler, Schwerdt. - Tore: 0:1 Jennifer Rapp (7.), 0:2 Vanessa Birkle (18.), 1:2 Juliana Staiger (35.). - Der zweite Aufstieg in Folge für die Spielgemeinschaft aus Bad Saulgau und Renhardsweiler, nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Regionenliga. Das Team des Trainergespanns Christian Luib/Manuel Drawert/Nadine Strobel ging nach einer Eins-gegen-eins-Situation von Jennifer Rapp (7.) in Führung. Vanessa Birkle erhöhte mit einem Flachschuss aus 20 Metern auf 2:0 (18.). „Ich habe zwei Videos von Sulgen gesehen und die zeigten, dass Sulgen Probleme in der Abwehr hat“, sagte Luib am Abend. Danach übernahm Sulgen das Kommando und kam durch einen abgefälschten Freistoß zum Anschluss. „Im zweiten Abschnitt sind wir gut gestanden, hatten aber Glück bei einem Lattenschuss in der Schlussphase, hätten aber auch selbst das dritte Tor machen können.“

In der kommenden Saison startet die Mannschaft als FV Bad Saulgau nun in der Landesliga, da der Verband in dieser Spielklasse keine Spielgemeinschaften mehr zulässt und in der Kreisliga mit einer Spielgemeinschaft. „Dank hier noch mal an Arthur Bücheler und den SV Renhardsweiler, die quasi diesen Weg mitgehen“, sagte Luib. Unter anderem trifft der FV Bad Saulgau in der kommenden Runde in der Landesliga auf den SV Uttenweiler, die SG Altheim, den VfL Munderkingen und den SV Granheim. „Da haben wir einige schöne Derbys“, sagte Luib.