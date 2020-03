Spieler aus 31 Vereinen nehmen am 10. Lauchert-Cup teil

72 Spieler haben am vergangenen Wochenende an der zehnten Auflage des Lauchert-Cups des TC Bingen in der Tennishalle Dietsche in Mengen teilgenommen. Sie kamen aus den Landesverbänden Württemberg, Baden, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Der TC Bingen stellte drei Teilnehmer. Zu dem Leistungsklassenturnier mit Preisgeldern meldeten sich Teilnehmer aus 31 Vereinen. Der TC Sigmaringen stellte die meisten Teilnehmer. Der Turnierleiter Peter Mentner, Oberschiedsrichter Wolfgang Tritschler und einige Mitarbeiter des TC Bingen hatten in der Tennishalle Dietsche 60 Matches in fünf Wettbewerben zu organisieren. Obwohl ein Frauen- und Mixed-Doppel angeboten wurde, konnte nur das Männerdoppel durchgeführt werden. Auch der Frauenwettbewerb war nur mit vier Teilnehmerinnen dünn besetzt. Das Feedback der Spieler war aber einhellig: ein super organisiertes Turnier. in den Endspielen am Sonntag waren einige Zuschauer anwesend und konnten spannende und hochklassige Spiele miterleben. Der Vorsitzende des TC Bingen, Wolfgang Tritschler, übergab am Ende des Turniers die Preisgeldschecks sowie Sachpreise und bedankte sich bei allen Helfern im Hintergrund. Foto: Verein