„Spielarten des Realismus“ in der Städtischen Galerie „Fähre“

In der Städtischen Galerie „Fähre“ wird am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr die Ausstellung „Spielarten des Realismus“ mit Werken von Volker Blumkowski, Jiyun Cheon, Birgit Feil, Eckart Hahn, Tibor Pogonyi und Nicolas Schützinger eröffnet. Es spricht Galerieleiter Andreas Ruess; Michael Huber aus Kisslegg sorgt an der Posaune für die passende musikalische Begleitung.

Mit den „Spielarten“ führt die „Fähre“ ihre Tradition im Bereich der figürlich-gegenständlichen Kunst fort und präsentiert sechs Künstlerinnen und Künstler, die im Spektrum zwischen Magischem Realismus und Surrealismus eine jeweils unverwechselbare Rolle einnehmen.

Volker Blumkowskis skurrile Bildwelten erzählen von den Irrungen und Wirrungen der menschlichen Existenz und zählen schon zu den Klassikern der figürlichen Malerei. Eckart Hahn kreiert in malerischer Perfektion Bilder von magischer Wirkung: Bitterböse Kommentare zum Zustand unserer Welt ebenso wie arkadische Utopien. Die Arbeiten von Nicolas Schützinger und Birgit Feil zeichnet dagegen ein lakonischer Alltags-Realismus aus, der sich auf unprätentiöse Weise mit Menschen in ganz alltäglichen Situationen beschäftigt. Auch bei Tibor Pogonyi steht der Mensch im Mittelpunkt, allerdings in einem symbolistischen Realismus altmeisterlicher Prägung. Und Jiyun Cheon schließlich arrangiert Objekte und Tiere in prunkvollen Interieurs zu irritierenden Szenen.

Die groß angelegte Ausstellung, ein opulentes Fest für Auge und Geist, ist geöffnet bis 28. August, dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.