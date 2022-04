Europaklasse sammelt Geld für Ukrainer im Kloster Sießen

30 aus der Ukraine geflüchtete Mütter, Kinder und Jugendliche sind aktuell im Kloster Sießen untergebracht. Um insbesondere den Kinder eine Freude zu machen, haben sich, auf die Idee von Elena Boll hin, die Mitglieder der Europaklasse des Institut für soziale Berufe (IfsB) Ravensburg zusammengetan und eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Elena Boll, die selbst eine Ausbildung zur Erzieherin in der Europaklasse in Ravensburg macht, hatte die Idee und fand viel Zuspruch bei Auszubildenden und Kollegen und Kolleginnen. Vier Tage lang sammelte die Europaklasse in der Pause Geld für geflüchtete Familien. Außerdem packten sie Kartons mit Spielen und Malsachen für die Kinder und Jugendlichen, die ganz gezielt auf das jeweilige Lebensalter abgestimmt waren. Mit Hilfe eines ukrainischen Auszubildenden wurden diese auch auf kyrillisch beschriftet.

Die Begeisterung bei den ukrainischen Kindern und Müttern und den betreuenden Schwestern im Kloster Sießen war groß, als insgesamt 535 Euro und 15 Überraschungspakete überreicht werden konnten, heißt es in einem Bericht.

Die Geflüchteten im Kloster Sießen haben selbst keine finanziellen Mittel, heißt es. Provinzvikarin Schwester Elsbeth nahm stellvertretend das Geld an und bedankte sich bei der Europaklasse und allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung.

Der Kontakt zwischen dem Kloster und den Auszubildenden am Institut werde nun weiterhin aufrecht erhalten, nachfolgende Unterstützungsangebote für die Familien sind bereits geplant.