Spendenlauf für Hilfsbedürftige des Ukraine-Kriege

Die SMV der Helene-Weber-Schule Bad Saulgau hat einen Spendenlauf für Hilfsbedürftige des Ukraine-Krieges durchgeführt. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch vorliegenden Corona-Situation konnte dieser Charity-Run nicht von allen gemeinsam an der Schule durchgeführt werden. Deshalb liefen die Schüler-/innen sowie Lehrkräfte privat und sammelten ihre Kilometer per App. Gemeinsam als Klasse versuchten die Schüler/-innen möglichst viele Kilometer zu erlaufen oder mit dem Rad zurückzulegen. Zusätzlich haben sich die Klassen auf die Suche nach Sponsoren gemacht, die ihnen für jeden geleisteten Kilometer einen gewissen Betrag gespendet haben. Dabei sind in Summe letztendlich stolze 1989 Euro zusammengekommen.

In erster Linie wird das Geld für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge im Kloster Sießen, für die Unterstützung neu eintreffender Flüchtlinge und für Sprachkurse verwendet. Vor Ort wurden in Sießen zudem zahlreiche, zuvor an der Helene-Weber-Schule gesammelte Sachspenden überreicht. In Zusammenarbeit mit der Sonnenhof-Therme und dem Kino Bad Saulgau konnten den Klassen, die am meisten Geld beim SMV-Charity-Run gespendet haben, großartige Preise überreicht werden.