Spendenkasse wiederholt aufgebrochen

Zweimal innerhalb des vergangenen Wochenendes wurde eine Geldkassette am Kurteich beim Thermalbad im Schönen Moos aufgebrochen. Nach Polizeiangaben durchtrennte ein Unbekannter wiederholt den Sicherungsbügel der Kasse, die für Geldspenden bei den Futterboxen für die Koikarpfen aufgestellt ist. Zunächst geschah dies im Laufe des Freitags und abermals in der Nacht von Sonntag auf Montag. Hierbei dürfte dem Täter Spendengeld in Höhe eines zweistelligen Euro-Betrags in die Hände gefallen sein.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 07581/4820 zu melden.