Spendenaktion für Kriegsflüchtlinge

Viele Schülerinnen und Schüler des Walter Knoll Schulverbundes sind einem Spendenaufruf gefolgt, um den Leidtragenden des Krieges in der Ukraine zu helfen. Ins Leben gerufen wurde diese Aktion von Melissa Kunert und Josefine Hammer aus der Klasse R 10a, die mit diesem Projekt humanitäre Hilfe leisten wollen.

„Jeder sollte sich Gedanken machen, wie gut es uns hier in unserem Land geht!“, sagt Josefine und Melissa ergänzt: „Wir haben keinen Krieg und sollten das schätzen, was wir haben und wie wir leben können. Und wir sollten Menschen in Not helfen, egal woher sie kommen. Da darf es keine Diskriminierung geben.“ So erstellten sie einen Informationsflyer für ihre Aktion und informierten alle Klassen darüber.

Mit der Unterstützung der Schulleitung, der Lehrerschaft und der Eltern gelang es, eine Vielzahl an warmen Bekleidungsstücken, Schuhen und Hygieneartikeln zu sammeln. Die ganze Klasse R 10a half beim Sortieren dieser Sachen, beim Verpacken in Kartons und bei der Vorbereitung für einen Weitertransport ins Kloster Sießen, wo sie den Ankömmlingen direkt zur Verfügung gestellt werden können.

Rektor Armin Masczyk hat sich im Vorfeld mit Sr. Elsbeth vom Kloster Sießen ausgetauscht und gemeinsam mit ihr und den Schülern beschlossen, einen etwas anderen Weg zu gehen: „Anstatt die Spenden einfach unpersönlich an die Grenze zu schicken, beschlossen wir, diese in unserer Stadt zu lassen und so direkt den ankommenden Familien zur Verfügung zu stellen. In dieser schlimmen Lage, die wir gerade aus sicherer Entfernung beobachten, ist es eine Freude, unsere Schülerinnen und Schüler zu erleben. Gerade in Situationen, in denen es auf den persönlichen Einsatz ankommt, zeigen sie diesen auch. In einer Rekordzeit, von der Geburt der Idee bis zu ihrer Umsetzung, haben die Jugendlichen wieder bewiesen, dass man sich vollständig auf sie verlassen kann.