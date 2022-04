Spendenaktion für die Ukraine an der Willi-Burth-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf den Beginn des Krieges haben die Schülerinnen und Schüler der Willi-Burth-Schule geschockt und fassungslos reagiert. Der Gesprächsbedarf der Schüler war sehr hoch und es äußerte sich schnell der Wunsch, zu helfen. Die Schüler, vertreten durch die beiden Schülersprecher Benjamin Hoffmann und Fadi Esper, und die Verbindungslehrer Herr Hermann und Herr Randecker nahmen den Vorschlag der 12. Klasse des Technischen Gymnasiums auf, einen Kuchenverkauf zu initiieren. Eine Woche lang wurde mit viel Engagement und Freude von Schülern und Lehrern gebackener Kuchen sowie Kaffee verkauft. Ein zusätzliches Highlight war die Beteiligung der Mensa. Familie Lang spendete den Erlös des Pizzaverkaufs der gesamten Woche. Zu dem so erwirtschafteten Betrag spendete die SMV noch den Erlös ihrer Valentins- und Fasnetsaktion dazu, so dass insgesamt eine Spendensumme von 1100 Euro erreicht wurde. Diesen Betrag hat die SMV an die „Aktion Deutschland Hilft“ und die „Diakonie Überlingen-Stockach“ gespendet.

Die Schüler führten die Aktion mit viel Freude, Engagement und Tatendrang durch und hoffen, den Menschen in der Ukraine und den Flüchtenden etwas helfen zu können.