Spenden helfen Kindern bei seelischen Problemen

Leser der Schwäbischen Zeitung helfen dem Bad Saulgauer Verein „Buki – Hilfe für Kinder in Osteuropa“. Exakt 2550,84 Euro aus der SZ-Weihnachtsaktion„Helfen macht Freude“ im vergangenen Jahr gingen an den Bad Saulgauer Verein. Dieser betreibt im rumänischen Cidreag eine Kindertagesstätte. Das Geld wird der Verein für die psychologische Betreuung von Kindern aus armen Familien einsetzen. In den Räumen der „Schwäbischen Zeitung“ in Bad Saulgau übergab Redakteur Rudi Multer den symbolischen Spendenscheck an Stefan Zell und Heidi Haller von Buki.

Insgesamt 427 000 Euro haben Leser im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gespendet. Abermals werden mit der Spendenaktion Fluchtursachen bekämpft. Die Hälfte des Spendenbetrags floss in ein Flüchtlingscamp in Nordirak, die andere Hälfte wurde unter insgesamt 68 lokalen Initiativen aufgeteilt, darunter der Bad Saulgauer Verein Buki.

Vereinsvorsitzender Stefan Zell und Stellvertreterin Heidi Haller von Buki nannten die Unterstützung bei der Spendenübergabe eine wertvolle Hilfe für das Buki-Haus in Cidreag. In dem Haus werden Kinder aus armen Familien auf den Schulbesuch vorbereitet. So sollen auch Kinder aus ärmsten Verhältnissen, meist aus Roma-Familien, eine Chance auf Bildung erhalten.

Konkret wird das Geld für die psychologische Betreuung von den Kindern aus ärmsten Verhältnissen eingesetzt werden. „Mit dem Geld können wir die psychologische Betreuung ein Jahr lang finanzieren“, freut sich Stefan Zell.

„Die Kinder spüren den existenziellen Druck, dem ihre Familien ausgesetzt sind“, so Stefan Zell. Heidi Haller erzählt von einem Jungen, dessen Mutter unter Depressionen leidet. Es kommt zu Reaktionen der kranken Mutter, die für den Jungen unverständlich bleiben. „Er meinte, die Mutter will ihn bestrafen“, sagt die Vertreterin von Buki. Das habe zur Folge, dass der Junge nicht mehr nach Hause wollte. Hier könne die psychologische Betreuerin einen anderen Zugang schaffen und so die Situation zu Hause klären. „Im Alltagsbetrieb im Buki-Haus ist das nicht möglich“, erklärt Stefan Zell.

Für solche Betreuungen ist eine Psychologin der Caritas aus Satu Mare, der nächstgrößeren Stadt, stundenweise für das Buki-Haus tätig.