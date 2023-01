Spende der Weihnachtshütte Lampertsweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Freude bei der Spendenübergabe im Caritas-Zentrum Bad Saulgau mit Frau Andrea Hehnle, Leiterin des Caritas-Zentrums Bad Saulgau und Geschäftsführerin der Bruder-Konrad-Stiftung und mit Herrn Martin Zimmermann, Organisator von der Lampertsweiler Weihnachtshütte.

Vielen herzlichen Dank an die Unterstützer von der zweiten Weihnachtshütte Lampertsweiler für die großzügige Spende von 1265 Euro. Der komplette Erlös von der Weihnachtshütte Lampertsweiler vom 3., 9., 10., 16. und 17. Dezember 2022 kommt dieses Jahr der Bruder-Konrad-Stiftung zugute.

Die Stiftung unterstützt Kinder, die hier im Dekanat Saulgau leben und aus verschiedenen Gründen in Not geraten sind. Die Bruder-Konrad-Stiftung will mithelfen, diesen Kindern eine Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Wir sind sicher, dass mit unserer Hilfe den Kindern und ihren Angehörigen ein Stück Lebensperspektive vermittelt werden kann und sie wieder „Boden unter die Füße“ bekommen und Hoffnung schöpfen können.