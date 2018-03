SPD-Politiker in der Region: Ja zur Großen Koalition

Das Mitgliedervotum in der SPD läuft an. 463 000 Parteimitglieder sind aufgerufen, das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit ihrer Stimme zu bewerten. Nach fast einem halben Jahr mit einer nur noch geschäftsführenden Regierung, ist das Ergebnis der parteiinternen Abstimmung von Bedeutung für das ganze Land. Unsere Nachfragen bei Vertretern der Sozialdemokratie in der Region ergab ein eindeutiges Votum für den Koalitionsvertrag.

Michael Femmer aus Rulfingen, Vorsitzender der SPD im Kreis Sigmaringen, glaubt, dass sich am Ende die Befürworter einer Großen Koalition durchsetzen werden. Er rechnet mit einer Zustimmung wie beim SPD-Bundesparteitag von 55 Prozent für die ausgehandelte Koalitionsvereinbarung mit der CDU. Er selbst werde ebenfalls dafür stimmen. „Aber ich habe schon Bauchweh“, sagt Femmer. Insbesondere befürchtet er, dass es von Seiten des Koalitionspartners zu Nachforderungen kommen könnte. Sollte es dabei schwerwiegende Verstöße gegen die Koalitionsvereinbarung geben, kann er sich gar einen vorzeitigen Ausstieg aus der Koalition vorstellen. „Wir könnten auch auf der Strecke (während der Legislaturperiode) sagen, gut, dann war es das.“ In diesem Fall gäbe es in zwei Jahren vermutlich Neuwahlen. Femmer beklagt das Bild der SPD in der Öffentlichkeit. Das liege zum Teil an den Medien, zum Teil aber auch am „Hick-Hack“ an der Parteispitze. Die SPD sei eben eine diskussionsfreudige Partei. Dass auf dem jüngsten Bundesparteitag über acht Stunden diskutiert und miteinander um den Einstieg in die Große Koalition gerungen und danach abgestimmt wurde, sei typisch für die SPD. So etwas gebe es bei der CDU nicht.

Wolfgang Schuttkowski, SPD-Stadtrat im Bad Saulgauer Gemeinderat, bedauert es, dass durch Personaldebatten die inhaltliche Diskussion größtenteils auf der Strecke bleibt. „In den Medien wird fast nur Oberflächliches diskutiert.“ Es fehle der große Blick, so der SPD-Stadtrat. Beim Mitgliederentscheid nimmt er eine pragmatische Position ein. „Damit muss man jetzt leben“, sagt Schuttkowski, verhehlt aber nicht, dass ihm eine weniger aufgeregte Diskussion um den Koalitionsvertrag lieber gewesen wäre. Nachdem die Parteiführung dieses basisdemokratische Mittel „verkündet“ habe, um das Parteivolk einzubinden, müsse man es nun auch vertreten. Wolfgang Schuttkowski ist klar für ein Ja zum Koalitionsvertrag. „Zum einen kann die SPD erhobenen Hauptes aus der bestehenden Großen Koalition herausgehen. Die SPD konnte vieles durchsetzen. Wenn ich dann höre, was im neuen Koalitionsvertrag drinsteht und welche Ministerien die SPD bekommt, bin ich erst recht dafür.“

Für Helga Brey, SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, steht fest, dass sie für den Koalitionsvertrag abstimmen wird. „Wir dürfen uns nicht der Verantwortung entziehen“, sagt Brey, die jedoch bedauert, dass in den vergangenen viele Fehler gemacht worden seien. Bei der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres habe der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nicht das einhalten können, was er versprochen habe. „Vor allem das wichtige Thema soziale Gerechtigkeit hat die SPD nicht unterfüttern können.“ Wichtige Argumente wie die soziale Gerechtigkeit beim Wohnungsbau oder beim Lohn seien ihrer Ansicht nach völlig untergegangen. Schulz sei zwar ein bodenständiger Politiker, ihm fehle aber das Charisma. Gerade das personelle Gerangel in den vergangenen Tagen habe der SPD geschadet. Brey hätte auch mit einer Jamaika-Koalition leben können. Die scheiterte aber daran, dass sich die FDP für die Opposition entschieden hatte. „Darüber spricht heute niemand mehr. Stattdessen bekommt die SPD den schwarzen Peter zugeschoben.“ Die SPD befinde sich zudem in einer schwierigen Situation, nachdem direkt nach der Bundestagswahl eine Koalition ausgeschlossen wurde. „Stimmen wir jetzt für die Große Koalition, gelten wir als Umfaller, stimmen wir dagegen, übernehmen wir keine Verantwortung.“ Helga Brey wird trotzdem für Ja stimmen. „Alles andere wäre nicht in Ordnung.“

Doris Gaißmaier, SPD-Stadträtin im Bad Saulgauer Gemeinderat, geht es in erster Linie gar nicht um die Partei. Sie setzt andere Prioritäten. „Unser Land muss bei allem Handeln im Vordergrund stehen.“ Auch sie wird dem Vertrag zustimmen, „auch wenn ich nicht über alles glücklich war“. Die Große Koalition sei vergleichbar mit einer Ehe, in der man auch Kompromisse eingehen müsse. Ähnlich wie Helga Brey kritisiert sie auch Martin Schulz, der während des Bundestagswahlkampfs davon geredet habe, dass er der Kanzler sei. „Damit habe ich mich echt schwer getan, weil er dadurch nicht mehr als wahrhaftig galt.“ Er tue ihr sogar ein wenig leid, weil er verheizt worden sei. „Mir wäre eine Jamaika-Koalition am liebsten gewesen, weil der Bürger so entschieden hat.“ Die Bedingungen seien nun aber andere. „Damit müssen wir uns jetzt aber auseinandersetzen und das Beste daraus machen.“ Gaißmaier steht zu einem deutlichen Ja für die Große Koalition.

„Deutschland braucht eine Regierung“, sagt die Bad Saulgauer SPD-Stadtverbandsvorsitzende Gerlinde Frühbauer. „Schweren Herzens“ werde sie deshalb für den Koalitionsvertrag stimmen. Ohne ein funktionsfähiges Kabinett in Deutschland „steht auch ganz Europa still“. Wichtig sei dies auch wegen der europaweit aufkommenden politischen Schwierigkeiten und den Wahlerfolgen von Rechtspopulisten. „Ich glaube, wir müssen uns da positionieren.“ Bei Neuwahlen bestehe die Gefahr, dass Rechtsparteien gestärkt würden und damit „Kräfte, die wir nicht haben wollen“. Gerlinde Frühbauer findet es richtig, dass die Regierung ohne Martin Schulz gebildet wird. Sie kritisiert seine widersprüchlichen Aussagen über das Anstreben eines Minsteramtes. „Man kann zu Sigmar Gabriel stehen wie man will, aber ihn so abzusägen, war nicht in Ordnung“. Frühbauer geht von einem knappen Ja von 52 Prozent für den Koalitionsvertrag aus.