SPD-Ortsverein wählt erstmals eine Doppelspitze

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen haben sich die Mitglieder zu einer für den SPD-Ortsver-ein historischen Mitgliederversammlung eingefunden. Neben den üblichen Regularien stand die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Saulgauer Ortsvereins sollte ein Doppelspitze installiert werden.

Gerlinde Frühbauer und Krischan Hillenbrand bilden diese erste Doppelspitze in der Geschichte der Saulgauer SPD. Im Amt bestätigt wurden Marcus Haile als stellvertretender Vorsitzender und Raimund Frühbauer als Kassier. Als Beisitzer wurden gewählt Helga Brey, Nuray Yasar und Erdal Senel, der auch die Funktion als Schriftführer übernimmt,heißt es in der Mitteilung.

„Wir sehen damit eine deutliche Verjüngung unseres Vorstands und ich bin sehr froh darüber, dass wir damit neue, junge Gesichter in der Vorstandschaft haben, die enorm viel Engagement aber auch Erfahrung aus anderen Ehrenämtern mitbringen“, sagte Gerlinde Frühbauer nach der Wahl. „Wir stellen damit eine vielfältige, einsatzfreudige und hoch motivierte SPD-Spitze in Bad Saulgau. Und ich bin sehr erleichtert, dass damit der Übergang zur jünge-ren Generation eingeläutet ist.“

Krischan Hillenbrand führte aus: „In kommenden Jahren stehen wichtige politische Entscheidungen in Bad Saulgau an, die Bürgermeisterwahl im Herbst 2023 und die Kommunalwahlen im Frühjahr 2024. Diese politischen Prozesse möchten wir aktiv mitgestalten und dazu braucht es eine starke Sozialdemokratie in Bad Saulgau. Wir sind bereit."