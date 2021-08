SPD ehrt Wolfgang Schuttkowski

In der SPD-Ortsvereins-Sitzung am vergangenen Freitag ist Wolfgang Schuttkowski von der Ortsvereinsvorsitzenden, Gerlinde Frühbauer, für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Stadtverbands hervor.

In einem sehr persönlichen und kurzweiligen interviewartigen Gespräch durfte sich der Jubilar mit Ereignissen und Fragen aus der Zeit seiner 40-jährigen Mitgliedschaft auseinandersetzen. So erfuhren die Anwesenden, dass die Bearbeitung des Mitgliedsantrags von Herbst 1980 bis März 1981 dauerte; mutmaßlich, weil es in der Zeit des beliebten und erfolgreichen Bundeskanzlers Helmut Schmidt eine Antragsschwemme gab. Sein politisches Vorbild und sein wichtigster Wegbegleiter sei Richard Gruber, mit dem er gemeinsam von 1989 bis 1997 im Saulgauer Gemeinderat saß.

Wegen seiner Tätigkeit beim Landratsamt in Sigmaringen musste er schließlich ausscheiden, konnte aber 2014 erneut antreten und wurde auch auf Anhieb wieder in das Gremium gewählt, dem er bis heute angehört. In seiner Zeit als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins gab es ein vielfältiges innerparteiliches Leben mit Stammtischen und regelmäßigen Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen. So zum Beispiel bereits 1996 mit dem Thema „Zeitbombe Klimakatastrophe“. Wie erfolgreich der SPD-Ortsverein unter seinem Vorsitz von 1993 bis 2001 arbeitete, zeigt sich unter anderem auch darin, dass die SPD-Gemeinderatsfraktion von fünf auf sechs Mitglieder anwuchs und diese Stärke bis heute hält. Mit seinem Fachwissen in Verwaltungs- und Finanzfragen ist Wolfgang Schuttkowski eine anerkannte Stimme in der SPD-Fraktion und im gesamten Gemeinderat. Die Ortsvereins-Vorsitzende bedankte sich herzlich bei ihm für seinen Einsatz und sein Engagement für die gesellschaftlichen Ziele der Sozialdemokratie.

Sie überreichte ihm die SPD-Ehrennadel und eine Urkunde der Bundesvorsitzenden und des Landesvorsitzenden. Und sie wünschte sich für die Saulgauer SPD noch viele weitere Jahre sein beherztes Eintreten für die Belange unserer Stadt.