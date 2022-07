Spannung, Spiel und großer Sport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei fantastischen Wetterbedingungen haben am ersten Mittwoch im Juli die Bundesjugendspiele des Störck-Gymnasiums für die Klassen 5, 6 und 7 im Stadion stattgefunden. Die von der Fachschaft Sport organisierten Spiele sahen in einem ersten Teil klassische Einzelwettkämpfe in den Disziplinen Sprint, Ausdauerlauf, Weitsprung und Weitwurf vor. Im Sprint war niemand schneller als Nadir Sadikou und Enis Numanovic, keiner sprang weiter als Lucas Cret und im Weitwurf sicherten sich Andrei Rosca und Lucas Cret die beiden ersten Plätze. Spannend war es auch beim Ausdauerlauf. Über 800 Meter war Zoe Trivun das schnellste Mädchen, während Dennis Füchsle über 1000 Meter der schnellste Junge war. Im Anschluss an die Einzelwettkämpfe konnten sich die Schüler*innen im Klassenverbund in einem Parcours aus sechs Stationen miteinander messen. Unter anderem ging es darum, einen Nagel gemeinsam möglichst weit vor einer Linie zu positionieren, ohne dabei den Boden zu berühren. Auch das Hütchenhüpfen erfreute sich besonderer Beliebtheit. Die Klassenbetreuung während der Bundesjugendspiele übernahmen in diesem Jahr die Achtklässler.