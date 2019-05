Spannung im Kampf um den Relegationsplatz

Ein wenig Spannung ist in den beiden noch auszutragenden Spieltagen angesagt. Am Tabellenende steht zumindest ein Abstiger mit dem SV Sigmaringen fest. Ein zweiter, der FC Laiz, könnte hinzukommen, sollte der FCK/Hausen gegen die SG Altheim gewinnen. Der FC Laiz hofft aber darauf, dass Altheim Krauchenwies als Sieger verlässt und könnte dann bis auf einen Punkt an den FCK heranrücken. An der Tabellenspitze kann es am letzten Spieltag zu einem Endspiel kommen. Aktuell haben der FV Bad Schussenried und die TSG Ehingen 60 Punkte auf dem Konto.

FV Altshausen - SG Hettingen/Inn. (So., 15 Uhr; Vorrunde: 1:4). - Der Gastgeber ist noch nicht gerettet. Bei einer Niederlage droht das Relegationsspiel. Die Gäste können befreit aufspielen. Daheim hat der FVA bislang nicht immer überzeugt. Nur 16 Heimpunkte sind zu wenig. Die Gäste sind die Remiskönige.

TSG Ehingen - SV Hohentengen (So., 15 Uhr; 4:0). - Die TSG hofft auf den achten Heimsieg, um dann im letzten Spiel gegen Schussenried den Titel zu holen. Das beste Rückrundenteam der Liga hat eine lösbare aber keine leichte Aufgabe. Das letzte Heimspiel gegen Hohentengen gewann Ehingen mit 5:0.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr; 1:3). - Der Gastgeber ist seit drei Spieltagen unbesiegt. Mit dem Abstieg hat die SGM auch nichts zu tun. Gegen den Meisterschaftsfavoriten kann die Elf ohne Druck auflaufen. Die Gäste holten aus den jüngsten beiden Spielen nur einen Punkt und schwächeln etwas. Die bisherige Bilanz (vier Spiele, vier Siege) spricht eindeutig für den Gast.

TSG Rottenacker - FC Laiz (So., 15 Uhr; 3:4). - Die TSG hofft auf den neunten Saisonsieg, um damit den Klassenerhalt zu sichern. Bei einer Pleite droht das Relegationsspiel. Die Gäste holten zuletzt vier Siege in Folge und klammern sich an den Strohhalm, den Relegationsplatz.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Altheim (So., 15 Uhr; 1:5). - Holt der FCK den neunten Saisonsieg, kann der FCK zumindest den Relegationsrang nach hinten absichern und würden den Lokalrivalen aus Laiz in die Kreisliga A schicken. Die aktuelle Form (ein Sieg aus den letzten fünf Spielen) spricht aber nicht dafür. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld und können befreit aufspielen. Im Hinspiel siegte Altheim klar mit 5:1. Der FCK kann sich beim letzten Heimspiel für die Schlappe rehabilitieren.

SV Uttenweiler - TSV Riedlingen (So., 15 Uhr; 0:3). - Der Dritte trifft auf den Fünften. Der Gastgeber hatte sich mehr von der Saison erwartet. In der Rückrunde patzte der SVU einige Male. Anders dagegen die Gäste. 26 Punkte holten die Rothosen aus den Rückrundenspielen bislang und landen damit derzeit auf dem zweiten Platz. Riedlingen will die Siegesserie fortsetzen. Im Hinspiel unterlag der SVU mit 0:3. Der Gastgeber hofft auf die Heimstärke.

SV Bad Buchau - FV Neufra (So., 15 Uhr; 1:2). - Der Gastgeber ist seit vier Spieltagen ohne Sieg. Gegen den Tabellenvierten droht eine weiter Pleite. Die Gäste kommen als zweitbestes Auswärtsteam. Im Hinspiel gab es einen knappen 2:1-Sieg für Neufra. Interessant wird das Aufeinandertreffen der Torjäger. Fabian Brehm (FVN) erzielte bisher 22 und Viktor Hasenkampf beim SV zwölf Tore.

SV Sigmaringen - Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; 2:2). - Das letzte Heimspiel und der letzte Bezirksligaauftritt für die Kreisstädter. Nur drei Siegen in dieser Saison haben nicht ausgereicht, um die Klasse zu halten. Die Gäste wollen noch einmal punkten, um auf einen einstelligen Tabellenplatz zu landen. Ein Remis (2:2) wie im Hinspiel würde dafür nicht reichen. Der SV Sigmaringen will sich mit einer guten Vorstellung von den Fans verabschieden.