Spannende Schwimmwettkämpfe im Bad Saulgauer Hallenbad

Der 5. Stadtwerke-Cup im Hallenbad Bad Saulgau ist am Sonntagnachmittag nach vielen spannenden Schwimmwettkämpfen erfolgreich zu Ende gegangen. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden“, sagte Tobias Frey, Abteilungsleiter der Schwimmer des TSV Bad Saulgau. Knapp 1000 Starts wurden an beiden Tagen von jungen Schwimmern ab neun Jahre aufwärts absolviert. Der Riedlinger Leon Kauz (im Foto) gehörte dabei zu den älteren Schwimmern, die einen guten Eindruck hinterließen. Dass es etwa ein Drittel weniger Starter als im vergangenen Jahr waren, sei laut Tobias Frey überhaupt nicht schlimm gewesen. „Weil die Wettkämpfe früher fertig waren, sind die Schwimmer von weiter weg schon etwas früher zu Hause gewesen“, ergänzte Frey. Vereine aus dem Stuttgarter Raum und aus Bayern nahmen am Stadtwerke-Cup teil. Von den Vereinen erhielt der TSV viel Lob für die Veranstaltung und die Organisation. „Vor allem die elektronische Zeitmessanlage wurde sehr gelobt“, so Frey. Foto: Warnack