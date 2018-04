Spannende Filme klären über Erkrankungen auf

Um auf Erkrankungen und deren Folgen für die Einzelnen hinzuweisen und die Menschen in unserer Region auch zu sensibilisieren, möchte die AOK-Selbsthilfekontaktstelle Bodensee-Oberschwaben neue Wege gehen. Zusammen mit den Kinos in Überlingen, Bad Saulgau und in Weingarten veranstaltet die AOK-Selbsthilfekontaktstelle Bodensee-Oberschwaben in diesem Jahr eine Kinoreihe. An zwölf Abenden werden Spielfilme zu den Themen psychische Erkrankung, Suchterkrankung, Demenz und Pflege sowie zu Krebserkrankung gezeigt. Die Film-Highlights ermöglichen einen neuen ungewöhnlichen Blickwinkel auf den Alltag mit Behinderung, Sucht und Krankheit. Der Film „Die Beste aller Welten“ illustriert das Thema Drogensucht. „Vergiss mein nicht“ thematisiert die Pflege eines Demenzkranken und der Film „Ich und Earl und das Mädchen“ beschäftigt sich mit dem Schicksal eines leukämiekranken Jugendlichen.

Das sind die Filme:

Helen ist ein Film aus dem Jahr 2009 über eine schwerdepressive Frau mit Ashley Judd in der Hauptrolle: Montag, 7. Mai 2018, Kino Bad Saulgau; Dienstag, 8. Mai 2018, Cine-Greth Überlingen; Mittwoch, 9. Mai 2018, Kulturzentrum Linse Weingarten

Die Beste Aller Welten ist die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Kindes und ihrer Liebe zueinander.

Montag, 4. Juni 2018, Kulturzentrum Linse Weingarten (Beginn 19 Uhr!) Dienstag, 5. Juni 2018, Cine-Greth Überlingen Mittwoch, 6. Juni 2018, Kino Bad Saulgau

Vergiss mein nicht ist ein deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012. David Sieveking zeigt die letzten Lebensjahre seiner eigenen Mutter Gretel, die an der Alzheimer-Krankheit erkrankt ist. Freitag, 21. September 2018, Kulturzentrum Linse Weingarten; Montag, 24. September 2018, Kino Bad Saulgau; Dienstag, 25. September 2018, Cine-Greth Überlingen

Ich und Earl und das Mädchen ist die bewegende Geschichte von Greg. Greg ist 17 und hält sich am liebsten aus allem raus. Soziale Kontakte vermeidet er, wo immer es geht. Stattdessen dreht er mit seinem einzigen und ziemlich verpeilten Kumpel Earl verrückte Versionen von Filmklassikern. Bis seine Mutter ihn mehr oder weniger dazu zwingt, Zeit mit der unheilbar kranken Rachel zu verbringen.Montag, 22. Oktober 2018, Kulturzentrum Linse Weingarten, Dienstag, 23. Oktober 2018, Kino Bad Saulgau, Mittwoch, 24. Oktober 2018, Cine-Greth Überlingen

Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 18 Uhr, falls nicht anders angegeben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.