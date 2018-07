Sozialstation arbeitet in neuen Räumen

Vom Rand der Bad Saulgauer Innenstadt direkt in die Neue Mitte: Die Sozialstation St. Johannes Bad Saulgau hat inzwischen ihr neuen Domizil im „Rosengarten – Wohnen und Service“ bezogen. Am neuen Standort an der Ecke Kaiserstraße, Friedrichstraße bereitet die Sozialstation ihr neues Angebot vor: Bis zu 15 Plätze für die Tagespflege soll es am neuen Standort geben.

Bisher war der Anbieter ambulanter Pflegeleistungen in der Gutenbergstraße, im früheren Gebäude des Arbeitsamtes, beheimatet. Jetzt befindet sich die Einrichtung in der Nähe der Volksbank Bad Saulgau. Pflegedienstleiterin Beate Kneer freut sich über den neuen Standort auch im Hinblick auf die geplante Tagespflege: „Für die älteren Menschen ist das doch schön hier. Ob beim Bächtlefest oder an der Fasnet - hier sind sie mittendrin im Geschehen“. Eine Terrasse zum Innenhof bietet die Möglichkeit, draußen zu sitzen, und das Geschehen im Innenhof zu genießen.

Die räumlichen Voraussetzungen für das neue Angebot sind mit dem Umzug geschaffen worden. Die Küche ist in den Räumlichkeiten bereits eingebaut, ein Tisch für das gemeinsame Essen steht bereits, bequeme Ruhesessel an einer Wand aufgereiht und Sofas verströmen Wohnzimmer-Atmosphäre. Mit mobilen Trennwände kann der Raum flexibel gestaltet werden. Ruheraum, Wohnzimmer oder Küche können bei Bedarf einzeln abgetrennt und zum heimeligen Zimmer werden.

Die Büros der Sozialstation werden über einen anderen Eingang von der Friedrichstraße erreicht. Neben Büros, einem großen Besprechungs- und Aufenthaltsraum ist die Verbindung zur Sozialstation gegeben: Hier befindet sich ein Zimmer mit einem Pflegebett, falls ein Gast der Tagespflege das Bedürft hat, zu schlafen. Vom Büro der Pflegedienstleitung gibt es außerdem über eine Glasscheibe eine Sichtverbindung zu den Räumen der Tagespflege. „Ich freue mich auf die Herausforderung, hier die Tagespflege aufzubauen“, sagt Pflegedienstleiterin Beate Kneer.

„Derzeit laufen die Verhandlungen mit den Krankenkassen“, sagt Beate Kneer. Erst wenn diese abgeschlossen seien, könne man Betroffenen und Angehörigen Genaueres über mögliche finanzielle Belastungen sagen. Bisher bot die Sozialstation Pflege im amublanten Bereich an, mit der Eröffnung der Tagespflege weitet sie ihr Angebot auf den teilstationären Bereich aus. Beate Kneer ist überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist: „Tagespflege ist sowohl eine Bereicherung für die Betroffenen wie auch eine Entlastung für die Angehörigen.“

Pflegebedürftige können von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr Zeit ihre Zeit in der Tagespflege verbringen. Für die Betreuung wird die Sozialstation ihr Personal von derzeit 33 Mitarbeitern aufstocken. Zusätzliche werden zwei Schüler und bis zu acht Mitarbeiter die Menschen in der Tagespflege betreuen.

„Jetzt schauen wir einmal, wie das Angebot angenommen wird“, meint Beate Kneer. Falls der Bedarf da ist, kann sich die Pflegedienstleiterin durchaus auch einen Ausweitung des Angebots, beispielsweise aufs Wochenende, vorstellen. „Manche Angehörige brauchen vielleicht gerade am Wochenende Entlastung von der Pflege.“