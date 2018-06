Sozialpreis bei Kultureintritt

Die Stadt Bad Saulgau wird Menschen mit geringem Einkommen eine Ermäßigung beim Eintritt zu Kulturveranstaltungen gewähren. Das hat der Verwaltungsausschuss in der Sitzung am Donnerstag im Stadtforum in Bad Saulgau beschlossen. Steigen werden die Gebühren für die Musikschule. Die Verwaltung gibt steigende Kosten als Grund für die jeweils drei 3 Prozent Steigerung in den Jahren 2018 und 2019 an.

Das teilweise hohe Niveau der künstlerischen Angebote in Bad Saulgau bedeute, dass die Eintrittspreise auf einem entsprechenden Niveau liegen. So kosten Eintrittskarten für Theater und Konzerte zwischen 16 und 26 Euro. Der Ausschuss hat deshalb einem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt und beschlossen, sozial schwächeren Menschen durch einen deutlich reduzierten Eintrittspreis den Besuch von Theater- oder Konzertveranstaltungen ermöglichen. Die Fraktion Junge Liste/Die Grünen hatte eine solche Ermäßigung bei den Haushaltsberatungen beantragt. Erworben werden können diese vergünstigten Tickets künftig gegen Vorlage des Berechtigungsausweises für den Tafelladen an der Abendkasse. Weil in aller Regel in der Stadthalle bzw. im Alten Kloster einige Plätze frei bleiben und gleichzeitig die betreffenden Personen bisher so gut wie gar nicht zu den Besuchern von Theater- und Konzertveranstaltungen gehören, geht die Verwaltung davon aus, dass faktisch keine Kosten für die Kultur-Ermäßigung anfallen.

Beschlossen hat der Ausschuss darüber hinaus eine Erhöhung der Gebühren für die Musikschule. Auslöser ist zum einen die GEMA. Diese erhebt seit Beginn dieses Jahres einen Pauschalbetrag für die Nutzung von Noten und die Aufführung von Stücken mit Urheberrechten. Diese betragen für den Vokal- und Instrumentalbereich 6,37 Euro im Jahr und werden im Jahr 2020 auf 7,54 Euro steigen. Gleichzeitig wirken sich auch die Tariferhöhungen für die Beschäftigten aus. Das sind nach Angaben der Verwaltung im Schnitt jeweils drei Prozent für 2018 und 2019.

Um zu verhindern, dass 2019 die Gebühren auf einen Schlag um sieben bis acht Prozent erhöht werden müssen, hat die Verwaltung vorgeschlagen, die Anpassung in zwei Schritten zu vollziehen. Diesem Vorschlag folgte der Ausschuss.

Für eine Unterrichtseinheit im musikalischen Früherziehungskurs steigen die Gebühren für Bad Saulgauer Kinder von 28 Euro auf 29 Euro im Schuljahr 2018/2019 und auf 30 Euro im Schuljahr 2019/2020. Im Instrumentalbereich kostet die Monatsgebühr für den 45-minütigen Einzelunterricht für Bad Saulgauer Kinder bisher 108 Euro, ab 2018/2019 112 Euro und im Schuljahr 2019/2020 dann 117 Euro.