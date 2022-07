Soundwerk Musikschule startet wieder voll durch

Bei der örtlichen Soundwerk Musikschule passiert zurzeit wieder einiges. Erst vor Kurzem wurde der neue Standort in Bad Waldsee eröffnet. Und am Mittwoch, 27. Juli, steht das jährliche Festival auf dem Festplatz in Bad Saulgau vor der Tür. Das kündigt die Schule in einem Schreiben an.

Das Soundwerk Festival kehrt nun in alter Größe zurück. Bereits seit Monaten bereiten kleine und große Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, unterstützt von ihren Dozenten, ein umfangreiches Programm vor. In mehreren Bandprojekten wurden die Songs von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet. Das Motto in diesem Jahr lautet „Die besten Hits von den 80er Jahren bis heute“. Von allbekannten Klassikern wie Bon Jovis „You Give Love A Bad Name“ bis hin zu aktuellen Chart-Songs à la „Tanz für mich“ der Ravensburger Band Provinz ist für jeden Geschmack etwas dabei, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die insgesamt mehr als 250 Schülerinnen und Schüler werden ihre Ergebnisse am letzten Schultag, Mittwoch, 27. Juli, präsentieren. Die Veranstaltung wird um 16.30 Uhr je nach Wetterlage auf dem Festplatz oder in der Stadthalle Bad Saulgau stattfinden. Der Vorverkauf der Tickets geht noch bis zum Mittwoch um 12 Uhr jeweils in den Filialen der Volksbank Bad Saulgau, Ostrach und Aulendorf oder im Musik Markt Bad Saulgau. Es wird aber auch am Veranstaltungstag eine Abendkasse geben. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenlos.