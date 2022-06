Sonntagsläuten Pfingsten

„Ach, da ist so ein Hase geboren.“ So lautet eine Antwort auf die Frage, was die Christen an Ostern feiern. Zugegeben, es ist eine Karikatur, in der diese Antwort steht. Doch tatsächlich ist es nicht mehr für alle Menschen klar, was Christen an Weihnachten und an Ostern feiern. Und bei dem vielen Kommerz um die Feste herum, kann man schon mal durcheinander kommen und Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, und Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, miteinander vermischen.

Bei Pfingsten gibt es nichts, was sich in den Vordergrund drängt und das Fest durcheinander bringen könnte: Keinen Weihnachtsmann, keine romantischen Lichter, auch keinen Osterhasen, keine Eiersuche. Allenfalls freuen wir uns über das freie lange Wochenende oder die Urlaubs-Vorsaison in den Pfingstferien. Vielleicht fällt uns die Pfingstrose ein oder ein Pfingstochse steigt vor unserem inneren Auge auf. Doch dann hört es auf mit den weltlichen Zugaben zu Pfingsten. Die christlichen Symbole an Pfingsten, Feuerzungen und Sturm, geben für die Vermarktung nicht viel her. Es gibt nichts wirklich Greif- und Sichtbares am Pfingstfest.

Doch gerade das macht das Fest aus: Die Christen feiern, dass Gottes Heiliger Geist, seine Liebe, sein Feuer, sein Licht auf die Freundinnen und Freunde Jesu herabkam. Erfüllt von dieser kraftvollen Gabe Gottes erzählten sie voll Begeisterung von Jesus und wurden von allen Menschen verstanden. Ein Fest der Verständigung und des Friedens! Gott will seine Heilige Geistkraft auch uns heute schenken. Wie nötig haben wir diesen guten Geist Gottes. Lassen wir uns an Pfingsten von Gott mit seinem guten Geist beschenken mitten hinein in die persönlichen Herausforderungen und mitten hinein in die Krisen und Kriege weltweit.

Und übrigens: An Ostern ist natürlich kein Hase geboren. Doch das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten wird als Geburtsstunde der Kirche gesehen. So könnte man durchaus sagen: An Pfingsten ist die Kirche geboren. Und wenn wir uns anstecken lassen vom guten Geist Gottes ist das tatsächlich ein Grund zum Feiern. In diesem Sinn: Frohe Pfingsten!