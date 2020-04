Sonnenhof-Therme bekommt Zuschuss von 183 700 Euro

Das Land Baden-Württemberg fördert im Jahr 2020 zahlreiche Projekte aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm. Unter anderem profitiert davon die Sonnenhof-Therme Bad Saulgau mit einem Zuschuss von 183 700 Euro. Das Geld wird für die Erneuerung der Saunalandschaft ausgegeben.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die kommunale Tourismusinfrastruktur in Baden-Württemberg erstmals seit Bestehen des Förderprogramms mit über zehn Millionen Euro. Seit 2016 wurde die Fördersumme damit verdoppelt. Insgesamt fördert das Land 29 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte mit der Gesamtsumme von rund 10,2 Millionen Euro. Dadurch werden Investitionen in Höhe von knapp 37,4 Millionen Euro angestoßen. Unter den mit einer höheren Summe geförderten Projekten ist auch die Erneuerung des Saunabereichs der Sonnenhof Therme in Bad Saulgau.

Das teilte Tourismusminister Guido Wolf Bürgermeisterin Doris Schröter in einer Telefonkonferenz mit. „Der Tourismus hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Leitökonomie für Baden-Württemberg mit rund 390 000 Arbeitsplätzen entwickelt. Nun trifft diesen Sektor die Corona-Krise mit voller Härte. Umso wichtiger ist es, in diesen schweren Zeiten auch nach vorne zu schauen und in die Tourismusinfrastruktur zu investieren“, sagte Wolf.