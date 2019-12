Sonderverlosung belohnt die treuen Teilnehmer der Stadtwerke-Aktion

Über rund 1500 Euro haben sich acht Vereine und Institutionen anlässlich der ersten Adventskalender-Ziehung der Stadtwerke am Samstag freuen dürfen. Ob Sportutensilien, Jugendförderung oder Ausstattungsgegenstände für das Dorfgemeinschaftshaus – die Gewinner des ersten Durchlaufs der vorweihnachtlichen Stadtwerke-Aktion freuten sich allesamt sichtlich über die Geldbeträge.

Seit zwölf Jahren gibt es die Verlosungsaktion der Stadtwerke, in dessen Mittelpunkt der mobile Adventskalender mit seinen ausgedienten Zählerkästen und Rohrteilen steht – oder besser: deren Inhalt. Auch diesmal verbirgt sich hinter jedem Kästchen ein anderer Geldbetrag. Wer den bekommt, entscheiden auch in diesem Jahr die vielen kleinen Glücksbringer aus der Zuschauermenge. Unterstützt von Richard Frey übernahm Johannes Reuter, zuständig für das Stadtwerke-Marketing, erstmals die Moderation und hatte die Qual der Wahl, wenn bei der Losziehung alle Kinderarme nach oben gingen. Er wurde unterstützt von Corina Kleck und informierte zunächst über die neue Sonderverlosung.

Dabei werden all diejenigen teilnehmenden Gruppen belohnt, die bei allen Ziehungen anwesend sind. Wer drei Stempel hat, nimmt am Schluss bei einer extra Verlosung teil, bei der es drei mal 300 Euro zu gewinnen gibt. Die zweite Sonderverlosung ist nicht weniger attraktiv. Die läuft über die sozialen Medien Facebook und Instagram, richtet sich an Privatpersonen und lockt ebenfalls mit attraktiven Gewinnen. Im ersten Durchgang gab es vier UBS-Gutscheine in Höhe von jeweils 40 Euro. Die gingen an Anna Ringgenburger, Betina Kreutzmann, Sabrina König und Nina Fuchs. Bei der zweiten Verlosung, die aktuell läuft, lockt eine Segway-Tour für fünf Personen, bei der dritten eine kulinarische Stadtführung für sechs Personen.

Jugendarbeit und Anschaffungen

Das erste Adventskalendertürchen mit einem Gewinn von 130 Euro öffnete sich am Samstagvormittag für den Sportfischereiverein Bad Saulgau. Der wird den Betrag in das geplante Jugend-Zeltlager in Langenargen investieren. Die Chorgemeinschaft Cantemus freute sich über 175 Euro. Die fließen in die Finanzierung der Teilnahme an den Musikertagen in Gemmrigheim. Der FV Fulgenstadt ist ebenfalls regelmäßig mit von der Partie und gewann 150 Euro. Damit soll die Anschaffung von Großfeldtoren mitfinanziert werden. Der Verein Aktives Hochberg nutzt die Gewinnsumme in Höhe von 200 Euro für den Kauf eines Beamers für das Dorfgemeinschaftshaus. Der Chor Ultreya zählt ebenfalls zu den Gewinnern des Tages und freute sich über 185 Euro. Weil im kommenden Jahr das zehnjährige Jubiläum ansteht, ist ein Festgottesdienst mit einem besonderen Programm geplant. Das ist mit diversen Ausgaben verbunden, die mit der Gewinnsumme gedeckt werden sollen.

Der stolze Betrag von 250 Euro ging an den FV Bad Saulgau und fließt in das Jugendhallenturnier im kommenden Jahr. Denselben Betrag gewann die Tischtennisabteilung des TSV. Geplant ist die Anschaffung von Tischtennisschlägern für Anfänger. Abschließend gingen 165 Euro an die Bürgerwache. Auch die brauchte nicht lange zu überlegen, wie der Betrag seine Verwendung finden soll: Beim Jugendspielmannszug gibt es diversen Ausstattungs-Bedarf.

Weiter geht es mit der nächsten Ziehung am kommenden Samstag, 14. Dezember, um 11.30 Uhr vor dem Luegebrunnen. Unterstützt wird die Aktion auch diesmal von der Schwäbischen Zeitung, dem Toom-Baumarkt und dem Expert-Elektromarkt in Bad Saulgau. Sie finanzieren wieder jeweils ein Türchen.