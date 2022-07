Sommerserenade Liederkranz & Popchor Renhardsweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Neues gewagt und gewonnen“, so kann das Fazit der ersten Sommerserenade des Liederkranz & Popchor Renhardsweiler lauten. Zu dieser Sommerserenade hatten die Sängerinnen und Sänger am Bächtlefestsonntagabend in den Schulhof der Grundschule Renhardsweiler eingeladen. Über eine stattliche Zahl an Zuhörern freute sich die Vorsitzende Sabine Weiß bei ihrer Begrüßung. „Uns hat, wie alle andere Vereine, die Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren ausgebremst. Wir haben uns getraut, diese Serenade zu veranstalten, denn wir müssen uns mal wieder sehen und hören lassen“, schildert die Vorsitzende die Motivation zu dieser kurzweiligen Stunde des Chorgesangs. Mit dem humorvollen Lied „Nette Begegnung“ persiflierten die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes Zufallsbegegnungen und die Frage „Wer war denn das nun?“. Den Humor griff in gewohnt souveräner Weise Berthold Kniele auf, der es als Moderator glänzend verstand, die Inhalte der Chorsätze humorvoll verpackt den Zuhörern zu vermitteln und so dafür zu sorgen, dass auch die Lachmuskeln nicht zu kurz kamen. Bei „Wir segeln übers Meer“ und dem alten italienischen Volkslied „O bella ciao“ kam Urlaubsstimmung auf. Dass die Pianistin Janina Gnand nicht nur eine versierte Begleiterin ist, sondern auch als Solistin zu glänzen weiß, bewies sie bei den beiden Solos am E-Piano. „Count on Me“, ein Lied der deutschen Synthie-Pop-Band Camouflage und „Hold Back The River“ war die Reminiszenz des Popchores an die Pop- und Liedermacherszene. „Wo sind diese Tage an denen wir glaubten wir hätten nichts zu verlieren?“ fragten die Sängerinnen und Sänger des Popchores beim Toten Hosen-Song „Altes Fieber“, um dann beim abschließenden „The Rain Song“ auch noch ihre Body Percussion-Qualitäten unter Beweis zu stellen. Mit dem Dank an alle, die zum Gelingen der beim Publikum gut angekommenen Sommerserenade beigetragen haben und dem Wunsch für einen schönen geselligen Sommerabend leitete die Vorsitzende Sabine Weiß zum geselligen Teil über, bei dem die Chormitglieder auch als Gastgeber ihre Qualitäten unter Beweis stellten und dafür sorgten, dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.