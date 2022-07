Sommerfest der Wolfartsweiler Musikanten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Zwangspause wurde in diesem Jahr wieder das Wolfartsweiler Sommerfest gefeiert. Am letzten Juniwochenende war es soweit und der Platz im „Schmiedengrund“ verwandelte sich wieder in einen Festplatz auf dem es sich gut verweilen ließ. Am Samstagabend startete das Fest mit der „Couch-Combo“, die gekonnt für die Gäste aufspielte. Mit einem großen Repertoire war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Auch beim Essen gab es eine besondere Auswahl, da nur am Samstagabend das Essensspecial Burger von den Jungmusikanten zubereitet wurde. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst unter der Leitung von Herrn Pfarrer Johannes Öhl, welcher musikalisch von den Jungmusikanten und gesanglich vom Kirchenchor umrahmt wurde. Anschließend stand alles unter dem Motto Blasmusik und die Gäste wurden zuerst vom Musikverein Ebersbach, dann vom Musikverein Blochingen und zum Abschluss vom Musikverein Ostrach unterhalten. Der Mittagstisch, aber auch die gut bestückte Kuchentafel fand bei den zahlreichen Gästen großen Anklang, so dass die vielen Helferinnen und Helfer gut beschäftigt waren. Beim montäglichen Feierabendhock ließ der Wettergott den Musikverein sehr im Stich, worauf dann die Idee entstand, das Essen auch „to go“ anzubieten. Den auftretenden Musikverein Unterwaldhausen traf das Unwetter sehr, da sie mitten in ihrem Auftritt abbrechen mussten, um halbwegs trocken zu bleiben. Die Gäste flüchteten in den Schuppen, wo dem schlechten Wetter getrotzt und fleißig weiter gefeiert wurde. Trotz dem Unwetter am Montagabend war das Sommerfest ein großer Erfolg für die Gäste, sowie auch für den Verein.