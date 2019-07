Solis füllt die Lücke auf der Außenbahn

Die Landesliga-Handballer des TSV Bad Saulgau befinden sich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Matthias Kempf konnte im Training einen weiteren Neuzugang begrüßen: Jimmy Solis. Der zuletzt beim Landesligisten Rietheim/Weilheim spielende Solis, Jahrgang 1992, ist aus beruflichen Gründen inzwischen in Bad Buchau zu Hause und schloss sich dem TSV Bad Saulgau an. Und: Solis fühlte sich - auch aufgrund der Trainingsgestaltung sowie der menschlichen und sportlichen Qualitäten seiner neuen Mitspieler sofort wohl.

Geboren und aufgewachsen in Heilbronn, begann Solis im Alter von acht Jahren mit dem Handballsport in der damaligen E-Jugend des TSV Nordheim. Ab der C-Jugend lief er für Salamander Kornwestheim auf. Als der Verein insolvent war, wechselte er als B-Jugendlicher ins Handballinternat der TSG Friesenheim. Er blieb dort bis zur A-Jugend. Mit den Pfälzern spielte er höherklassig. Nach dieser sportlichen Ausbildung zog es ihn wieder zurück nach Heilbronn zur ersten Männermannschaft der Sportunion Neckarsulm, die damals in der Landesliga spielte. Nach gut zwei Jahren wechselte er für ein Jahr zum Nachbarverein TV Flein in die Württembergliga, bevor er dann ganz in der Nähe drei Jahre für die Spielgemeinschaft Degmarn/Oedheim in der Landesliga spielte. Berufsbedingt zog Solis nach Tuttlingen und musste ein Jahr Handballpause einlegen. Dort spielte er drei Jahre - bis zur vergangenen Saison - beim Landesligisten Rietheim/Weilheim. Sein erneuter beruflicher Wechsel nach Pfullendorf zwang ihn zum erneuten Wohnungs- und Vereinswechsel.

Der sportliche Leiter des TSV, Krischan Hillenbrand, ist froh, einen weiteren Linkshänder im Team zu haben. „Nach dem Abgang von David Tovmasyan hatten wir mit Matthias Fuchs nur noch einen Linkshänder im Kader. Durch unseren Neuzugang sind wir breiter aufgestellt und unser Trainer hat wieder mehr taktische Möglichkeiten“, sagt der Sportchef und freut sich über den Zuwachs.

Neuzugang Solis hatte gleich in den ersten Trainingseinheiten eine Menge Spaß mit seiner neuen Mannschaft. „Ich bin sofort herzlich und offen aufgenommen worden und fühle mich bereits nach wenigen Tagen so, als ob ich schon lange da wäre. Ich kann beidhändig spielen und teile mir dann wohl mit Matthias Fuchs die Rechtsaußen- oder die Halbposition. Ich freue mich schon auf die große Bad Saulgauer Zuschauerkulisse und hoffe, dass die Fans mich gleich gut aufnehmen“, sagt der 1,79 Meter große Jimmy Solis. Er hofft zudem, langfristig bleiben zu können. „Mir gefällt es gut hier, meine Freundin kann in Bad Saulgau Fußball spielen, das ist perfekt. Ich bin Teamplayer und kein Einzelkämpfer und hoffe, dass wir mit der Mannschaft erfolgreich sind und vielleicht kann man ja auf das ein oder andere Wunder hoffen“, sagt Solis und lacht. In den nächsten Tagen sind einige Freundschaftsspiele angesagt, bei denen er sich gleich gut ins Team einfügen kann.