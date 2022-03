Single-Mann aus Bad Saulgau hat bei RTL-Show ein Luxus-Date in der Limousine

Er hat sein Date bekommen: Single-Mann Matthias Malek aus Bad Saulgau hat sich in der RTL-Show „Take me out“ für Single-Frau Diana aus der Nähe von Karlsruhe entschieden. Was aus dem Date geworden ist.

Zahlreiche Bekannte und Freunde von Matthias Malek haben am vergangenen späten Samstagabend den 30-jährigen Bad Saulgauer in der Dating-Show „Take me out“ gesehen. Bei „Take me out“ versucht ein Single-Mann, unter 30 Single-Frauen ein passendes Date zu finden.

Der Kreis der Frauen wird nach jeder Runde kleiner, wenn sich die Frauen mit dem Spruch

Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus

aus der Show verabschieden. In Runde eins drückte nur eine Frau den Buzzer.

Nach dem Video, das mit seinem Neffen an den Schwarzachtalseen gedreht wurde, waren es noch 25 Frauen. Und nach der Liveaktion im Fernsehstudio blieben noch drei Frauen zur Auswahl übrig.

Matthias Malek musste sich von einer Single-Frau trennen, sodass noch Nele und Diana übrig waren. Beiden Frauen stellte er die Abschlussfrage, welches Tier sie am besten beschreiben würde? Nele antwortete mit Schlange, Diana mit Schmetterling.

Dabei war Malek schon vor den Antworten klar, auf wen die Wahl fallen würde. „Meine Entscheidung hatte ich bereits getroffen, als ich mich wieder von der Liveaktion Richtung Frauen gedreht habe. Weil sie mir optisch mir sehr gut gefällt“, sagt Malek auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

In der Limousine kam man sich näher

Hinterher saßen die beiden in der „Take me out“-Limousine mit Schokobrunnen, Champagner, Cocktails und Karaoke-Maschine. In der Liveaktion hatte sich der frühere aktive Handballspieler diese Luxusartikel bei einem Torwandspiel erworfen. Und in der Limousine kamen sich beiden näher.

„Sie hat schöne lange Haare und schöne Augen“, so Malek über Diana. Und umgekehrt: „Er ist schon sexy“, so Diana über Mattias Malek – ihren „Jackpot“ – wie sie ihn in der Limousine nannte. Malek zeigte sich dazu noch von seiner romantischen Seite und führte seine Auserwählte zum Essen mit anschließendem Spaziergang bei Sonnenuntergang aus.

Zu weiteren Date ist es trotzdem nicht mehr nicht gekommen. „Wir verstehen uns so ganz gut, aber für mehr reicht es nicht, da auch die Entfernung bisschen eine Rolle spielt“, so Malek, der demnach weiter Single ist.