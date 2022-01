Singende Betrunkene hält Polizei auf Trab

Eine 42-Jährige hat die Polizei am Freitag in Bad Saulgau über mehrere Stunden beschäftigt, wie eine Pressemitteilung informiert. Zunächst meldete ein Verkehrsteilnehmer die verwirrte Frau in der Fuchsgasse. Eine Polizeistreife traf die 42-Jährige laut singend an. Der Anweisung, ruhig zu sein, folgte die Frau offenbar nicht, denn kurz darauf meldeten Anwohner erneut Lärm, der von der Betrunkenen ausging. Einem Platzverweis der Beamten kam die Frau zunächst nach. Gegen 21 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen betrunkenen Menschen auf der Hauptstraße in Hoßkirch. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie erneut auf die 42-Jährige trafen. Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam, womit diese offensichtlich nicht einverstanden war. Sie beleidigte die Uniformierten daraufhin. Den Rest der Nacht musste die 42-Jährige in der Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier verbringen. Sie hat nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Beleidigung zu rechnen, sondern muss auch die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung tragen.