Der Hochberger Boxer Simon Bannat hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Pforzheim Platz zwei belegt.

Bannat vertrat den Boxclub Bad Saulgau im Mittelgewicht in der Leistungsklasse C (Kämpfer mit bis zu sechs vorherigen Siegen). In dieser Klasse sind jeweils drei zweiminütige Runden zu boxen. Gewertet werden die Kämpfe von vier Kampfrichtern, die pro Runde Punkte vergeben. An drei Tagen mussten die Kämpfer in Pforzheim im K.o.-System bis zu drei Kämpfe bestreiten. Die Runden wurden nach dem Wiegen der Kämpfer und der Bestätigung ihrer Gewichtsklasse ausgelost.

Simon Bannat erhielt für seinen ersten Kampf Denis Döbel (Fit-Box-Team Esslingen) zugelost. Zusammen mit Trainer Max Geiger hatte sich Bannat vorgenommen, technisch sauber zu boxen und mit kühlem Kopf auf seine Chance zu warten, aber auch den direkten Schlagabtausch nicht zu scheuen. Es entwickelte sich ein ausgeglichener, spannender Kampf, in dem der Hochberger Bannat seine Kampfstrategie sehr gut umsetzte und sich mit fortlaufender Dauer Vorteile erkämpfte. In der zweiten Runde erhöhte er den Druck und brachte Döbel an den Rand eines Knock-Outs. Am Ende stand ein verdienter Punktsieg, der den Bad Saulgauer ins Halbfinale am Samstag brachte.

Der letzte Schritt zum Titelkampf fiel dann ein wenig kurios aus. Gegen Lokalmatador Ismail Chasat (SC Pforzheim) startete Simon Bannat gut und lag schnell nach Punkten vorne. Jedoch war von Beginn an zu spüren, dass der Pforzheimer nicht nur auf faire Mittel setzte. Mehrmals unterbrach der Ringrichter den Kampf und ermahnte Chasat für sein unsauberes Boxen, besonders für verbotene Schläge mit der Innenhand. Da dies jedoch keine Besserung brachte, erfolgte der regelkonforme Punktabzug durch den aufmerksamen Ringrichter. Auch in der Folge fiel der Pforzheimer Faustkämpfer mehr durch unerlaubte Schläge und Aufbegehren gegen Ringrichterentscheidungen auf, sodass sich das Schiedsgericht gegen Mitte der zweiten Runde gezwungen sah, Chasat für sein Verhalten zu disqualifizieren. Simon Bannat, der gerne auf normalem Wege gewonnen hätte, stand dennoch verdient im Finale.

Für Sonntag hatten sich Trainer Geiger und sein Schützling noch einmal viel vorgenommen. Den Finalgegner, Fatlum Dreshaj (Boxring Stuttgart), schätzen beide als stark aber nicht unbezwingbar ein. Dreshajs Größen- und Reichweitenvorteile sollte Simon Bannat durch geschicktes Meiden und Kontern, auch im „Infight“, also am Mann wettmachen. Zu Beginn des Kampfes gelang das noch gut. Die erste Runde verlief ausgeglichen: Mit starken Aktionen auf beiden Seiten. Im Laufe der zweiten Runde machten sich aber die langen Arme und die größere Frische des Stuttgarters, der aufgrund eines Freiloses einen Kampf weniger in den Knochen hatte, bemerkbar. Simon Bannat musste wiederholt harte Treffer hinnehmen und wurde angezählt. Mit großem Kämpferherz und einer Energieleistung hielt sich Bannat im Kampf und brachte diesen zu Ende und Dreshaj siegte nach Punkten. Bei Bannat, Trainer und Fans überwog nach anfänglicher Enttäuschung bald die Einsicht, dass es ein sehr erfolgreiches Wochenende mit starken Kämpfen und einem tollen Vizemeistertitel war.