Silas Hülsbusch gewinnt B-Konkurrenz

Jakob Feyen (TC Friedrichshafen) hat die A-Konkurrenz der achten Auflage des Alb-Lauchert-Cups in der Dietsche-Halle in Mengen, ausgerichtet vom TC Bingen, gewonnen. In einem fulminanten Endspiel sorgte Jakob Feyen (Leistungsklasse 7) damit für eine Überraschung: Er setzte sich in zwei Sätzen, mit 7:5/6:, klar gegen Moritz Meyer (TC Herrenberg) durch, der zwei Leistungskalssen höher eingestuft ist. In der B-Konkurrenz besiegte Silas Hülsbusch (TC Mengen, LK 13) im Finale Phillip Schaible (TC Böhringen, LK 14) mit 7:5 und 6:0 durch. Das C-Finale gewann Markus Steeger (TC Sigmaringen, LK22) gegen Michael Gängler (TC Langenau, LK 21) mit 7:5/6:1. Wegen der geringen Teilnehmerzahlen spielten die Frauen in einer Gruppe. Den ersten Platz belegte Hannah Burth (TV Reutlingen), die vor Chiara Heinz (TA Spfr. Schwendi) landete.

Insgesamt hatten 48 Teilnehmer aus 28 Vereinen zu diesem Turnier gemeldet. Sie kamen aus Vereinen aus den Landesverbänden Württemberg, Baden und Bayern. Ausrichter war traditionell der TC Bingen. Die Organisation lag wieder in den Händen von Sportwart Peter Mentner. Bei der Siegerehrung konnte TC Bingen-Vorsitzender Tritschler neben Sachpreisen auch Preisgelder an die Erst-und Zweitplatzierten von insgesamt 720 Euro verteilen.