Tennis-Märchen in Wimbledon: Saulgauerin Tatjana Maria steht im Halbfinale

Tatjana Maria hat das deutsche Viertelfinale gegen Jule Niemeier beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gewonnen. Damit ist die Saulgauerin nun nur noch zwei Siege vom Sensationstitel entfernt.

Ungläubig schlug Tatjana Maria die Hände vors Gesicht und herzte Jule Niemeier mit einer innigen Umarmung. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd hat die 34 Jahre alte Maria ihren märchenhaften Wimbledon-Lauf im deutschen Viertelfinale fortgesetzt und ist nur noch zwei Siege vom Sensationstitel entfernt.

Die zweifache Mutter gewann am Dienstag in 2:17 Stunden einen Krimi mit 4:6, 6:2, 7:5 und erreichte erstmals in ihrer langen Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Maria kassiert für ihren Erfolg umgerechnet 622 000 Euro und trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglisten-Zweiten Ons Jabeur aus Tunesien und Marie Bouzkova aus Tschechien. Sie ist nach den früheren Siegerinnen Steffi Graf und Angelique Kerber sowie Sabine Lisicki, Julia Görges und Bettina Bunge die erst sechste deutsche Halbfinalistin in der Geschichte des Profi-Tennis in Wimbledon.

Maria macht Druck mit starker Vorhand

Einige Schritte hinter ihrer Bundesliga-Kollegin des TC Bredeney aus Essen ging Maria vor Spielbeginn auf Court 1, beide mit konzentriertem Blick. Lächelnd posierten sie beim gemeinsamen Foto am Netz. Beim letzten Schluck aus der Wasserflasche auf der Bank klopfte Niemeier auf die Handtücher an ihrer Seite, grinste in Richtung ihres Anhangs und erwischte einen Traumstart.

Tatjana Maria bejubelt den Einzug ins Halbfinale. (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Mit ihrer kräftigen Vorhand setzte sie Maria früh unter Druck und nahm der Gegnerin direkt den Aufschlag ab. Als beste Returnspielerin des bisherigen Turniers hatte Niemeier schon zuvor in mehr als der Hälfte der Fälle ein Break geschafft.

Mit Angriffslust attackierte auch Maria am Netz und kämpfte sich langsam in die Partie. Die 34-Jährige hatte auch vor dem Match auf ihre normale Wimbledon-Routine gesetzt: Um halb neun stand zunächst das Training für die achtjährige Tochter Charlotte an, bevor sich Maria mit ihrem Ehemann und Trainer Charles-Edouard selbst warm spielte.

„Ich habe meine zwei Kinder, diese Ablenkung tut mir gut. Alles ist normal bei uns, nichts hat sich geändert“, sagt sie. (Foto: Kirsty Wigglesworth / AFP)

„Ich habe meine zwei Kinder, diese Ablenkung tut mir gut. Alles ist normal bei uns, nichts hat sich geändert“, sagte sie kurz vor dem Spiel bei Sky und berichtete von einem entspannten Verhältnis zu ihrer Kontrahentin: „Wir gehen auf den Platz, wollen beide gewinnen und werden alles geben. Und danach ist auch wieder okay.“

Beide Spielerinnen blieben im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs stabil bei eigenem Aufschlag. Niemeier sicherte sich nach nur 43 Minuten durch einen Returnfehler von Maria den Auftaktsatz.

Saulgauerin entscheidet Wimbledon-Krimi für sich

Niemeier blieb dran. Vier Breakbälle erarbeitete sich der Fan von Borussia Dortmund im ersten Aufschlagspiel Marias - und schaffte per perfekt platziertem Rückhand-Passierball das 1:0. Mehrfach hatte sich Dauerläuferin Maria in diesem Turnier aus ausweglosen Situationen befreit und zeigte erneut ihr Kämpferherz.

Jule Niemeier erschöpft und enttäuscht nach hartem Kampf. (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Per Volley im Knien schaffte sie den Ausgleich, ihr Mann auf der Tribüne jubelte. Auch unterstützt von mehreren Doppelfehlern und leichten Patzern Niemeiers übernahm Maria das Kommando, führte schnell 4:1. Der Satzball geriet spektakulär: Niemeier schlug den Ball im Rückwärtslaufen durch die Beine, Maria verwandelte per Volley eiskalt.

Es wurde ein Krimi. Niemeier breakte im entscheidenden Satz zum 3:2, blieb aber zu passiv und musste nach einem leichten Volleyfehler das 4:4 hinnehmen. Plötzlich war Maria wieder obenauf, zwei Punkte fehlten zum Matchgewinn, Niemeier blieb nervenstark und trieb das Publikum an. Nach einem unfassbar umkämpften Ball beim Stand von 5:5 mit besserem Ende für Maria erhoben sich zahlreiche Fans - und bejubelten wenig später die Siegerin.