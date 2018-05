Sigmaringer Projektverein nutzt den Heimvorteil

Bei der sechsten Auflage des Bodenkampfturniers, unter Beteiligung der Partnerstadt Feldkirch in Sigmaringen, haben 119 Judoka der Vereine TSV Bad Saulgau, TV Mengen, ASV Ebingen, JC Balingen, TSG Balingen, BC Eckental, Judo Union Feldkirch und vom Sport-Club Sigmaringen teilgenommen. Die Veranstaltung der Judo-AG der Theodor-Heuss-Realschule ist ein Partnerprojekt zwischen dem Sport-Club Sigmaringen und der Schule, das mittlerweile seit zehn Jahren läuft.

Erstmals mit dabei waren auch Kinder des Kindergartens Abenteuerland Bingen, die über die Kooperation Kindergarten-Verein für den Sport-Club Sigmaringen in der Altersklasse U 8 antraten. In 29 Alters- und Gewichtsklassen wurden dann im Laufe des Tages Goldmedaillen ausgekämpft. Der Sport-Club Sigmaringen konnte den Pokal des erfolgreichsten Vereins - einmal mehr - verteidigen, die Judo-Union Feldkirch belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz vor dem TV Mengen, der ebenfalls wieder einen Pokal mit nach Hause nehmen konnte.

Gleich drei ältere Jugendliche des SC Sigmaringen starteten kurzfristig in der Baden-Württemberg-Liga und der Württemberg-Liga für den TSB Ravensburg, da dort einige Stammkämpfer ausgefallen waren und fielen aus. Somit waren alle Mitglieder als Helfer, in der Wettkampfbetreuung oder natürlich auch als Kämpfer am Start. Die leitenden Trainer Joachim Hartenstein und Matthias Meixner konnten sich jedoch auf ihr gut eingespieltes Team verlassen und blicken zufrieden auf den sportlichen Erfolg mit elf erkämpften Goldmedaillen und auf ein gelungenes Turnier zurück.