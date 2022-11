Sigmaringendorf ist auf Kurs

Zehn Spiele, zehn Siege. Die Bilanz des TSV Sigmaringendorf in dieser Saison kann sich sehen lassen. Nach dem ersten Drittel der Saison hat die Mannschaft von Dieter Spähler schon sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, die SGM Alb-Lauchert aus Gammertingen und Kettenacker. „Es läuft derzeit alles super zusammen“, sagt Sigmaringendorfs Trainer Dieter Spähler.

Schön herausgespielte Tore

Auch am Sonntag. Kapitän Moritz Heimpel und Co. ließen beim 6:0-Sieg von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. „In den ersten 30 Minuten hat der SV Bolstern versucht mitzuspielen. Das kommt uns natürlich entgegen“, sagte Spähler. „Wir sind den Gegner aggressiv angelaufen und haben die ersten vier Tore mit unserem Kurzpassspiel sehr schön herausgespielt“, sagte Spähler in der Rückschau.

Spähler findet insgesamt nur lobende Worte für seine Mannschaft. „Das ist super, wie die Truppe mitzieht, im Training, im Spiel.“ Der Einsatzwille sei ungebrochen. Des gesamten Teams. „Adrian Elgaß hat am Sonntag auch wieder zwei Tore erzielt, stand beim Abstauber genau richtig. Joshi Menger traf wieder zweimal. Moritz Heimpel hat per Handelfmeter getroffen“, komplettiert er die Achse. Und den Schlusspunkt habe Sebastian Stengele gesetzt, auch wenn man es nach dem 4:0 etwas ruhiger habe angehen lassen. „Da sind wir etwas in den Verwaltungsmodus übergegangen.“

Machbares Restprogramm - Obacht vor Bronnen

„Über die Spieler, die die Tore schießen und natürlich schon deshalb auffallen, darf man einen nicht vergessen: Jannik Streich“, hebt er den Rückkehrer ins „Dorf“ hervor, der nach Jahren in Ostrach und Sigmaringen in seinen Jugendverein zurückkehrte. „Jannik hat mich mit seinem ganzen Auftreten überzeugt. Er hat die ersten Spiele auf der Sechs gespielt, als Mo Heimpel auf der Zehn spielte. Jetzt ist er auf seine Stammposition auf der linken Außenbahn zurückgekehrt. Dort kann er seine Schnelligkeit voll ausspielen“, sagt Spähler.

Fünf Spiele stehen bis zur Winterpause noch an. Zunächst geht es zu Hause gegen Ostrach II. Die Lage seines Heimatvereins lasse auch ihn nicht kalt, so Dieter Spähler. Es folgt die Partie in Braunenweiler. „Da haben wir noch etwas gutzumachen. Das wissen die Jungs, aber ich denke der große Platz dort kommt uns entgegen. Nach dem Heimspiel gegen Scheer/Ennetach („Ein Derby, unser direkter Nachbar“) folgt der Auftritt beim SV Bronnen, vor dem Spähler spürbar Respekt hat. „Der enge Platz, die Atmosphäre. Die werden sicher aggressiv zur Sache gehen...“. Und zum Jahresabschluss wartet das erste Spiel der Rückrunde gegen den SV Langenenslingen.

Aber Spähler warnt. „Uns wird nichts geschenkt. Abgerechnet wird erst am letzten Spieltag“, macht er deutlich, dass seine Mannschaft noch nichts wirklich erreicht hat. „Und fällt nichts von alleine zu. Wir müssen bis zum Schlus Vollgas geben.“