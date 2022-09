Sigmaringen und Altshausen kommen unter die Räder

Der SV Sigmaringen (1:8 in Hohentengen) und Altshausen/Ebenweiler (1:7 in Öpfingen) sind am Sonntag gewaltig unter die Räder gekommen. Ertingen/Binzwangen musste eine Last-Minute-Niederlage zu Hause gegen Rottenacker einstecken und Laiz und Blönried (3:1) sowie Schussenried und Hundersingen (3:3) erlebten Spiele mit zwei Halbzeiten.

FV Bad Saulgau - FV Neufra 1:0 (0:0). - FVS: Hiller - Schröter, D. Striegel, Suwareh - Straub (66. Bass), Beutel, D. Striegel, Uzunpolat (43. Widmann), Gündogdu (75. Burgarello) - Onuoaha (90. +2 Chazkjewitsch), Häberle - Buck - Ummenhofer, M. Fischer, Spöcker, J. Schmid - K. Büchele (72. Hennes), Miller, Klimask, Lex (56. Mehidi) - S. Spies (59. P. Spies), Brehm. - Tor: 1:0 Niklas Häberle (84.). - Z.: 250.

Spiel des Tages

SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen - SGM SW Rottenacker/Munderkingen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Lukas Reiter (10.), 1:1 Jannik Sachpazidis (87.), 2:1 Lukas Ottenbreit (87.). - Z.: 200. - Aufsteiger Ertingen/Binzwangen verpasste es in der ersten Halbzeit, seine Führung auszubauen und wurde in der Schlussphase bitter bestraft. Lukas Reiter brachte seine Mannschaft nach einem Angriff über die linke Seite mit einem Schuss von halbrechts ins linke Eck in Führung. In der Folge hatte Ertingen/Binzwangen gleich mehrfach die Gelegenheit, diese Führung auszubauen, als in 1:1-Duellen der Torhüter der Gäste Sieger blieb oder die Angreifer ihre Möglichkeiten vergaben. „Die Gäste haben in der zweiten Halbzeit etwas ihr System umgestellt, haben ein bisschen mehr mitgespielt“, sagte Steffen Maurer, SGEB--Coach. Sachpazidis glich per Kopfball drei Minuten vor dem Ende aus und in der sechsten Minute der Nachspielzeit landete der Ball nach einem weiteren Standard und einem Getümmel vor dem Kasten erneut im Tor der SG. „Rottenackers Trainer Timm Walter hat gesagt, dass sie den Sieg eigentlich nicht verdient hatten. Aber dafür kannst du dir halt nichts kaufen“, sagte Steffen Maurer.

SV Uttenweiler - FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen 2:2 (2:1). - 1:0, 2:0 Pascal Volz (13./16.); 2:1, 2:2 Simon Kronenthaler (41./78.). - Gelb-rote Karte: Felix Kötzle (66./SVU; Schwalbe). - Z.: 100. - Der SV Uttenweiler drückte von Beginn an aufs Tempo und kam folgerichtig zu den beiden Führungstreffern. Beide Male konnte sich Pascal Volz nach Zuspielen in die Schnittstelle gegen seinen Gegenspieler und den Torhüter durchsetzen. Im weiteren Verlauf bis zur 35. Minute blieb der Gastgeber dominant, versäumte es aber, die durchaus guten Einschussmöglichkeiten zu nutzen, wie durch Felix Kötzle (27.), der am Pfosten scheiterte. Kurz vor der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und nutzten eine Möglichkeit kurz vor der Pause zum Anschlusstreffer (41.). Nach dem Wechsel agierte der Gastgeber nicht mehr so druckvoll und die Gäste kamen besser ins Spiel. Nach einer vermeintlichen Schwalbe wurde der bereits in Durchgang eins verwarnte Felix Kötzle mit Gelb-rot in die Kabine geschickt (66.). In der 78. Minute nutzten die Gäste eine Chance zum 2:2.

FC Laiz - SGM SC Blönried/SV Ebersbach 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Rauch (20.), 1:1 Sercan Özen (51./HE), 2:1 Julius Frank (65.), 3:1 David Weber (89.). - Z.: 100. - Gelb-rote Karte: Emil Angerer (SGB/E; Reklamieren, Gerangel). - „Das war in der ersten Halbzeit unser schwächstes Spiel der Saison“, sagte Laiz’ Trainer Andreas Reisser nach der Partie. Nach einem Pass von Emil Angerer traf Fabian Rauch zur Führung der Gäste, die es dann versäumten, diese auszubauen. So als Sam Maier nur den Pfosten traf oder die SG-Spieler immer wieder an Heiko Stauss im Laizer Tor scheiterten. Nach dem Wechsel war es ein anderes Spiel. Mit einem Handelfmeter glich Sercan Özen aus, das 2:1 fiel nach einem Abpraller. Der Ball wurde abgewehrt und Julius Frank traf aus 25 Metern zur Laizer Führung. Das 3:1 war der Abschluss eines Konters, an dessen Ende David Weber mit dem Außenrist traf (89.). „Blönried/Ebersbach hätte mit 2:0 oder vielleicht 3:0 führen können. So ist es aber, wenn eine Halbzeit die eine Mannschaft stärker ist, in der anderen die andere, dann gewinnt meistens die, die die zweite Halbzeit für sich hat“, sagte Reisser.

SG Hettingen/Inneringen - SG Altheim 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Dangel (32.), 1:1 Dominik Späth (62.), 2:1 Simon Steinhart (75.), 2:2 Florian Madl (90./HE). - Z.: 200. - Rote Karte: Tim Maier (80./SGHI; Notbremse). - Ein kurioses Spiel sahen die Zuschauer auf der Alb. Zunächst musste SG-Torwart Maximilian Teufel verletzt raus, für ihn kam Tim Maier (20.) Doch auch er sollte das Spielende nicht auf dem Platz erleben. Nach einem Freistoß brachte Florian Dangel sein Team mit einem „Schultertor“ in Führung, die Gäste reklamierten „Hand“ - ohne Erfolg. In der Folge vergab der Gastgeber gute Möglichkeiten, die beste hatte Julian Teufel kurz vor der Pause. „Dann gehen wir mit einem 2:0 in die Pause und es sieht vielleicht ein bisschen anders aus“, sagte SGHI-Trainer Ulrich Theuer. Stattdessen fiel nach einem Freistoß aus dem Gewühl in Halbzeit zwei der Ausgleich. Zwar traf Simon Steinhart nach einem Standard erneut zur Führung, doch in den letzten zehn Minuten lief es gegen den Gastgeber. Zunächst musste Tim Maier wegen einer Notbremse raus, Feldspieler Lukas Steinhart ging ins Tor, dann gab es Handelfmeter wegen eines vermeintlich strafbaren Handspiels im SG-Strafraum. Madl traf zum 2:2 (90.)

FV Bad Schussenried - Spfr Hundersingen 3:3 (0:2). - Tore: 0:1 Florian Brotzer (14.), 0:2 Agim Rahmani (16.), 1:2 Patrick Baur (51.), 2:2 Felix Bonelli (67.), 3:2 David Springer (76.), 3:3 Dennis Heiß (90.). - Z.: 350. - Gelb-rote Karten: Patrick Baur (73./FVBS; wdh. Foulspiel), Florian Brotzer (90./SFH; wdh. Foulspiel). - Z.: 350. - Schussenrieds Abteilungsleiter Haug bekannte nach dem Schlusspfiff. „Hundersingen war in der ersten Halbzeit klar besser, muss eigentlich höher als 2:0 führen.“ So trafen „nur Brotzer und Agim Rahmani nach zwei schönen Spielzügen über die Außen für die Gäste. Nach der Pause kämpfte sich der Gastgeber zurück, Baur staubte zunächst ab - 1:2 (51.). Nach einem langen Ball setzte sich Bonelli robust durch - 2:2 (67.). Und obwohl Baur dann mit Gelb-rot vom Platz musste ging der Gastgeber nach einer schönen Kombination in Führung. In der Schlussminute sorgte dann Dennis Heiß nach einer Ballstafette um den Sechzehner doch noch für den verdienten Ausgleich.

SG Öpfingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 7:1 (5:1). - Tore: 1:0, 2:0 Philipp Mall (9./13.), 2:1 Martin Funk (22.), 3:1 Philipp Mall (32.), 4:1, 5:1 Gabriel Koch (35./42.), 6:1 Florian Flöß (62.), 7:1 Hans Rechtsteiner (90.) - Die SG Öpfingen zeigte sich am Sonntag von ihrer positiven Seite. Anders als eine Woche zuvor bauten die Öpfinger ihre Halbzeitführung im zweiten Durchgang sogar noch aus. Noch am Dienstag zuvor hatten die Gäste in Neufra gewonnen.

SV Hohentengen - SV Sigmaringen 8:1 (1:1). - Tore: 0:1 Kadir Emruli (27.), 1:1 Lukas Stützle (44.), 2:1 Manuel Sommer (47.), 3:1, 4:1, 5:1 Fabian Beckert (55./58./71.), 6:1 Manuel Sommer (82.), 7:1 Kai Remensperger (84.), 8:1 Fabian Beckert (87.). - Z.: 200. - Vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit bezwang der SV Hohentengen den Aufsteiger. In den ersten 20 Minuten war die Partie ausgeglichen, ehe Beckert den Pfosten. traf. Praktisch im Gegenzug verwertete Kadir Emruli einem Steckpass: 0:1 (23.). Lukas Stützle mit einem Schuss aus der Drehung in den Winkel stellte kurz vor der Pause die Weichen auf Wende - 1:1. Nach dem Wechsel traf Manuel Sommer nach einem Freistoß von Remensperger zur Hohentengener Führung (47.). Nun folgte die Beckert-Show. Mit einem Hattrick zum 5:1 innerhalb von 16 Minuten war die Partie entschieden. Manuel Sommer mit einem Kopfball, Remensperger mit einem Schuss in den Winkel und Beckert mit dem Schlusspunkt schossen das 8:1 heraus.