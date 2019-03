Sigmaringen macht Sprung in Sachen E-Mobilität

Fortschritt in Sachen E-Mobilität: Die erste von sechs Ladesäulen der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) im Kreis Sigmaringen ist am Montag auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus in Bad Saulgau offiziell in Betrieb genommen worden.

„Das passt zur OEW“, sagte Landrätin Stefanie Bürkle bei der Übergabe der Ladesäule für Elektroautos beim Rathaus. Sie spannte den Bogen zur Gründung der OEW vor 110 Jahren. Zweck der Gründung sei die Versorgung des ländlichen Raums mit Elektrizität gewesen. Heute hat sich die OEW unter anderem die Schaffung von Infrastruktur für die E-Mobilität in ländlichen Gebieten auf die Fahnen geschrieben. Ohne dieses Engagement, so fürchtet die Landrätin, werde der Umstieg auf klima- und umweltfreundliche Mobilität in ländlichen Gebieten schwierig: „Wir gehen davon aus, dass im ländlichen Raum das Auto wie vor Fortbewegungsmittel Nummer eins bleiben wird.“

Mit Förderung des Bundes hat die OEW 700 000 Euro investiert. Für das gesamte Gebiet des Zweckverbands sind 54 solcher Ladesäulen geplant, im Kreis Sigmaringen sollen die Landesäulen in Bad Saulgau, Mengen, Pfullendorf, Meßkirch, Stetten am kalten Markt und Gammertingen eingerichtet werden.

Investition auch ins Netz

Hans-Josef Zimmer, verantwortlich für die Technik im Vorstand des Energieversorgers EnBW, betonte, dass die E-Mobilität vom „Bürger nur angenommen wird, wenn auch ein flächendeckendes Netz von Lademöglichkeiten existiert“. Dazu sei zudem ein entsprechender Netzausbau notwendig. Eine halbe Milliarde investiere der Energieversorger dafür. Schnellladesäulen entlang der Autobahn sollen bald mit einer Leistung von 150 Kilowatt Autos in wenigen Minuten laden können.

Einfach laden per App

Ganz so schnell geht es an der OEW-Ladesäule in Bad Saulgau nicht. Bei 22 Kilowatt Leistung müssen die Elektroautos entsprechend länger laden. Doch sei sichergestellt, die nächste Ladesäule erreichen zu können. Zusammen mit weiteren vom europäischen Leader-Programm geförderten Ladesäulen werde es 18 solcher Lademöglichkeiten im Kreis geben. Dabei ist es Hans-Josef Zimmer wichtig, dass die Handhabung entsprechend einfach ist. Über die mobile App der EnBW soll das Aufladen und Bezahlen so einfach wie möglich sein, dank Roaming soll das Laden an Ladesäulen anderer Unternehmen ebenfalls problemlos möglich sein. Hier werde auch die nächstgelegene Lademöglichkeit angezeigt.

Von einem „Ausflug ins operative Geschäft“ sprach Barbara Entriss, Geschäftsführerin der OEW mit Sitz in Ravensburg. Die OEW ist Hauptaktionär der EnBW, engagiert sich bei der Stärkung der Infrastruktur außer bei Ladesäulen für Elektroautos auch beim Glasfaserausbau fürs schnelle Internet. Die Ausschreibung für den Bau und den Betrieb der Ladesäulen gewann wiederum die EnBW. Vorgeschrieben ist, dass mit 100 Prozent Öko-Strom geladen wird, der wiederum aus Oberhaching geliefert wird. „Das ist allerdings nur virtuell“, sagt Richards Striegel, Leiter der Stadtwerke. Tatsächlich komme der Strom von den Stadtwerken.