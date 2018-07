Sigmaringen (sz) - Der SV Sigmaringen hat vorzeitig den Krone-Pokal in Unterschmeien gewonnen.

SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz - SG Frohnstetten/Storzingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Killmeier. - In einem kampfbetonten Derby gewann die SG aus Frohnstetten/Storzingen mit 1:0. Eine chancenarme Partie, die sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte, bekam Killmeier, nach einer Flanke die Fußspitze an den Ball und erzielte das Tor des Tages. In Halbzeit zwei rettete SG-Keeper Stauß gegen Killmeier.

FV Walbertsweiler/Rengetsweiler II - SV Sigmaringen 0:3. - Der FV Walbertsweiler/Rengetsweiler musste die Partie wegen Spielermangel absagen.

SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz - SV Sigmaringen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Kayhan 0:2 Kalyoncu 1:2 Beck 1:3 Haberer. - Der SV Sigmaringen siegt auch im letzten Spiel verdient gegen den Gastgeber. Kayhan und Kalyoncu schossen vor der Pause ein 2:0 heraus. In Halbzeit zwei gelang der SGM der verdiente Anschlusstreffer durch Beck, doch Haberer traf zum 3:1.

SV Meßkirch 04 - SG Frohnstetten/Storzingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Fischer 1:1 Kraus. - In einem spannenden Spiel gelang Fischer der frühe Führungstreffer für das Team aus dem Südbaden. Die SG kämpfte und kam durch Kraus zum verdienten Ausgleich. Kurz vor Schluss hatte Castgna die Chance zum Siegtreffer, scheiterte allerdings an der Frohnstetter Latte.

Unterschmeien (sz) - Am ersten Tag des Krone-Pokals in Unterschmeien ist es zu zwei klaren Ergebnissen gekommen. Der SV Sigmaringen bezwang den SV Meßkirch mit 5:0, die SGM SV Schmeien/SV Sigmaringen II/FC Laiz II feierte ebenfalls einen Einstand nach Maß: 2:0-Sieg gegen den FV Wa/Re.

SV Meßkirch 04 - SV Sigmaringen 0:5 (0:4). - Tore für den SV Sigmaringen: 0:1 Lauria, 0:2 Kayhan, 0:3 Günaydin, 0:4 Frank, 0:5 Lukanowski. - Der Favorit feiert einen ungefährdeten Sieg zum Turnierstart und untermauert seine Ambitionen.

SGM Schmeien/Sig. II/Laiz - FV Wa./Re. II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Rumpel, 2:0 Blumberg. - Dem Gastgeber gelingt am ersten Tag ein Erfolg.

Zwischenstand: 1. SV Sigmaringen 4 Spiele/14:2 Tore/12 Punkte (Turniersieg), 2. SGM Frohnstetten/St. 3/3:4/4, 3. 4. SV Meßkirch 3/4:7/4, 4. SGM Schmeien/Sig. II/Laiz II 3/3:4/3, 5. FV Wa/Re II 1:8/0.