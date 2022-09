Sigmaringen - Ertingen/Binzwangen: Die Gäste sind favorisiert

Duell der Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga. Der SV Sigmaringen empfängt am Sonntagnachmittag, 15 Uhr, im Stadion an der Gorheimer Allee die SGM Ertingen/Binzwangen.

Wo der SV Sigmaringen derzeit spielt, ist was los: Der 1:8-Niederlage in Hohentengen, inklusive eines 0:7 in der zweiten Halbzeit, folgte am Donnerstag ein 8:1-Erfolg im Bezirks-pokal im Duell der beiden ehemaligen Pokalsieger in Ringingen. „Wenn wir 15:1 gewinnen, können sich die Ringinger auch nicht beschweren“, sagt Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer, schränkt aber gleichwohl ein. „Die Ringinger haben nicht mit ihrer kompletten ersten Mannschaft gespielt“, will er den Erfolg nicht zu hoch hängen.

Vielmehr wurmt ihn noch das 1:8 am vergangenen Wochenende in Hohentengen. „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt. Wir haben 1:0 geführt, hatten die Chance zum 2:0 und dann macht Hohentengen kurz vor der Pause den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatte die Mannschaft dann einen kollektiven Blackout“, erinnert sich Ulmer. „Klar ist, dass wir uns so was nicht oft leisten können. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Die Saison ist noch lang. Aber natürlich sind wir am Sonntag nicht der Favorit“, sagt er und schiebt die Rolle an den A-1-Meister weiter. Zumal er möglicherweise auf zwei wichtige Spieler verzichten muss: Daniel Abdulahad und Zvonimir Klasan. „Ertingen/Binzwangen ist favorisiert.“ Auch Helmut Ulmer erwartet den Gegner eher aus einer gesicherten Defensive heraus agierend. „Und vorne haben sie halt sehr gute, schnelle Stürmer wie Johannes Jäggle.“

Die SG Ertingen/Binzwangen kommt mit der Empfehlung eines deutlichen Sieges im Pokal gegen den FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen nach Sigmaringen - und mit einem guten Start in der Bezirksliga im Rücken.

Denn viel fehlte nicht und der Aufsteiger würde jetzt nicht mit drei Punkten auf Platz elf, sondern mit sechs Zählern unter den ersten fünf Mannschaften stehen. Dem 1:0 gegen den FCK/Hausen am zweiten Spieltag - die Partie gegen Blönried/Ebersbach am ersten Spieltag wurde auf Oktober verlegt - folgte eine unglückliche Niederlage gegen Rottenacker/Munderkingen, als die SG in der Nachspielzeit noch eine 1:0-Führung aus der Hand gab.