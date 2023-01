Sießener Sternsinger wünschen Freude, Frieden und Einigkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Stolz kann die Gruppe der Sternsinger von Sießen auf die „Aktion Dreikönigssingen 20*C+M+B+23“ blicken. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ sammelten die 14 Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit Schwestern des Klosters bis jetzt die beachtliche Summe von 2095,27 Euro in Haid, Bogenweiler und Sießen. Es gehen aber laufend noch Spenden ein.

Bereits 2022 starteten die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion. Ziel der Kinder und Jugendlichen war es, in jedes Haus der Teilortsgemeinde den Segen von Weihnachten zu bringen, entweder persönlich mit Weihrauch, Gesang und gesprochenem Text oder in Form eines Infobriefes mit dem Segensspruch zum selbst ankleben. Hierfür bastelten die Kinder mit Unterstützung der Mütter beziehungsweise einiger Schwestern vom Kloster schöne Sterne aus Buntpapier.

Die Aussendung der Sternsinger erfolgte durch Pfr. Dr. Schniertshauer beim Gottesdienst am Dreikönigstag. Gestärkt durch ein warmes Mittagessen im Kloster Sießen zogen die Kinder und Jugendlichen im Anschluss durch die Straßen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit bemühten sich die drei Gruppe mit jeweils vier bis sechs Kinder möglichst viele Häuser zu besuchen. Für einige Stationen reichte allerdings die Zeit dennoch nicht mehr aus und die Sternsinger verteilten dort nur noch den postalischen Gruß. Die Freude der Bevölkerung über das Erscheinen der „Könige“ war riesengroß. Der gesungene Vers: „Wir bitten dich, segne nun dieses Haus und alle, die gehen da ein und aus! Verleihe ihnen zu dieser Zeit, Freude, Frieden und Einigkeit!“ berührte viele Herzen auf ganz besondere Weise.

Allen Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schwestern und allen, die die Sternsingeraktion mit ihrer Spende unterstützt haben, sei herzlich gedankt.