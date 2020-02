Sienjähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag in der Schönhaldenstraße in Bad Saulgau ist ein siebenjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Der 50-jährige Unfallverursacher fuhr gegen 13.10 Uhr auf der Schönhaldenstraße in Richtung Mittelbergstraße. In Höhe der Kreuzung mit dem Lerchenweg übersah er, dass der vor ihm fahrende BMW anhielt. Der 50-Jährige brachte seinen Lastwagen nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und fuhr von hinten auf das Auto auf. Das siebenjährige Mädchen als Mitfahrerin im BMW erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.