Siegerplakat fordert zum Handeln auf

Larissa Lindner aus Bad Saulgau ist in Stuttgart mit dem Förderpreis des 60. Schülerwettbewerbs des baden-württembergischen Landtags ausgezeichnet worden. Für ihr Plakat zum Thema Umweltschutz erhielt die 22-jährige Schülerin der beruflichen Schule in Ravensburg ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Mehr als 3200 Schüler aus 173 Schulen hatten sich mit mehr als 2300 Arbeiten an dem Wettbewerb beteiligt.

„Der Wald kann auch ohne uns atmen“, steht auf dem 70 mal 50 Zentimeter großen Plakat von Larissa Lindner, auf dem ein Kind mit Gasmaske zu sehen ist. „In mehreren Arbeitsgängen wurde ein graphisch und bildlich absolut überzeugendes Werk geschaffen, das seine Botschaft klar und ausdrücklich übermittelt“ – so lautete die Bewertung zum Plakat von Larissa Linder, die eine Ausbildung zur Mediengestalterin macht und über sich selbst sagt, „ziemlich kreativ zu sein und viel Fantasie zu haben“.

Die Botschaft ist eindeutig. Sie will auf ein Umweltproblem nicht nur hinweisen, sondern die Betrachter gleichzeitig aufrütteln. „Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur“, sagt Larissa Lindner. Sie geht noch einen Schritt weiter und wünscht sich, „dass die Menschen beim Einkaufen genauer darauf achten und darüber nachdenken, was in ihrem Einkaufswagen liegt“. Larissa Lindner ist politisch interessiert, beklagt die Zerstörung der Regenwälder, die Ausbeutung der Bodenschätze und den sorglosen Umgang mit der Natur und der Umwelt. „Die Menschen sollen auf Produkte mit Palmöl verzichten und weniger Fleisch essen“, sagt die 22-Jährige, die es befürwortet, dass die Stadt Bad Saulgau sich bemüht, Fairtrade-Town zu werden. Bei der Preisverleihung in Stuttgart erhielt Larissa Linder auch ein Lob von der Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne): „Larissa fordert uns eindrücklich auf, zu handeln, bevor wir unserer Umwelt uns uns selbst irreparablen Schaden zufügen.“

Nur drei Wochen Zeit

Der mit 1000 Euro dotierte Preis für Larissa Lindner ist noch höher einzustufen, weil sie nur drei Wochen Zeit hatte, um ihre Arbeit abzugeben. Als Motiv für ihr Plakat diente ihr das gerodete Waldstück hinter der Sonnenhof-Therme. „Als ich die Fotos machte, war es richtig neblig.“ Das Kind auf dem Plakat ist ihre zehnjährige Schwester Joelle. Die Gasmaske bastelte sie selbst zusammen, verwendete unter anderem einen Gartenschlauch. Mit Photoshop fügte sie dann den Hintergrund und ihre Schwester zu einem Gesamtwerk zusammen. Als sie ihre Arbeit für den Wettbewerb einreichte, sei sie sehr zufrieden gewesen.

Ihr Schulleiter war es dann, der ihr mitteilte, dass sie den Förderpreis des Landtags gewinne. „Da war ich erst mal platt“, sagt Larissa Lindner, die ihre Ausbildung als Mediengestalterin bei der Firma Südpack in Ochsenhausen beenden will. Der Preis habe sie darin bestätigt, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Ihr Plakat hängt eingerahmt in der Wohnung. Gerne würde sie es auch in einer öffentlichen Einrichtung in der Stadt Bad Saulgau aufhängen lassen.

Was sie mit den 1000 Euro anfängt? Für 2019 plant sie einen längeren Auslandsaufenthalt in Australien, Neuseeland und den USA. Larissa Linder wird während dieser Reise sicherlich viele neue Ideen gewinnen.